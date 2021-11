Oroscopo domani 20 novembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani sabato 20 novembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): una divergenza di opinioni Oroscopo domani Toro umore

Con la dissonanza Mercurio-Giove. Toro , potreste avere una divergenza di opinioni su un accordo, un contratto o con un socio. L’aspetto a astrale al vostro segno chiede di comunicare in modo approfondito in modo che voi e l’altro possiate trovare un terreno d’intesa. Il buon aspetto Venere-Marte, potrebbe infatti facilitare la conversazione, permettere di parlare in modo franco e chiarire ma senza litigare.

Oroscopo domani toro amore In coppia: pronti a gustare con il partner le cose belle e buone che offre la vita! Soli: avete le carte in regola per conquistare e trascorrere una piacevole serata. Giocatele bene! Oroscopo domani sabato 20 novembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): anziché rimuginare, parlate! Oroscopo domani sabato 20 novembre Vergine umore Potreste essere agitati per un malinteso o una diversità di opinioni con un collega. Avete due possibilità: trasformare la questione in una tragedia oppure andare oltre. Ma potreste un adottare un atteggiamento diverso e più positivo: anziché rimuginare a manetta cercate di parlarne in modo sincero con il diretto interessato. Eliminerete lo stress mentale e il rapporto andrà avanti con leggerezza. Oroscopo domani Vergine per l’amore di sabato 20 novembre 2021 In coppia: trascorrerete il fine settimana tra le braccia del partner. I sentimenti sono forti e la persona amata vi darà prova del suo amore. Soli: da un invito all’ultimo minuto scatterà una folle passione. L’amore vi aspetta… Oroscopo domani sabato 20 novembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): organizzati e produttivi Oroscopo di domani sabato 20 novembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore I passaggi astrali odierni vi fanno sognare progetti futuri e al contempo essere produttivi. La Luna in Gemelli, spinge a organizzarvi e affrontare con determinazione gli obblighi e le responsabilità della giornata. L’elasticità mentale e la capacità di destreggiarvi nei vari impegni renderà il lavoro un gioco da ragazzi. Il lato B: oggi vi sarà più facile comunicare con gli amici, i colleghi anziché con i familiari. Oroscopo domani capricorno amore sabato 20 novembre In coppia: la relazione è al centro dei vostri pensieri. E insieme al partner farete dei progetti futuri. Soli: un incontro potrebbe, pian piano, trasformarsi in una bella storia d’amore.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: