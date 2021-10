Oroscopo domani 20 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 20 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): appianare i conflitti

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna Piena nel vostro segno e un potente aspetto Masrte-Plutone, emergono forti emozioni che avete represso. Se ne avete avuto abbastanza di qualcosa lo direte chiaramente e gli altri, in particolare le persone care, ne risentiranno. Pur esprimendo ciò che provate, parlate con calma e cercate invece di appianare i conflitti. Questa lunazione rappresenta un culmine o un capitolo che si apre nel lavoro. Oroscopo domani Ariete 20 ottobre amore

In coppia: e se vi concedeste di sorprendere piacevolmente il partner? Da quanto tempo non scrivete dolci biglietti o non fate un’uscita da innamorati? Soli: è la giornata ideale per dichiarare ciò che provate per una persona. Bando ai timori e offrite il vostro amore! Oroscopo domani 20 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): molto combattivi

Oroscopo domani mercoledì 20 ottobre Leone umore

Il plenilunio in Ariete vi rende molto combattivi e avrete voglia di uscire allo scoperto. Potreste vedere chiaramente qualcosa, forse un’opportunità che in precedenza non avevate notato e coglierete l’occasione al volo, non ce ne sarà per nessuno! Ci sono momenti in cui questo atteggiamento è giustificato, ma siete sicuri che questo sia il caso? Prima di entrare a gamba tesa, riflettete a fondo.

Oroscopo domani mercoledì 20 ottobre Leone amore

In coppia: atmosfera eccellente, ricca di complicità e di romanticismo. Uscita in programma per la serata? Soli: un incontro vi lascerà senza fiato, dalla cotta al colpo di fulmine l’amore entrerà nella vostra vita!

Oroscopo domani 20 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un chiarimento

Oroscopo 20 ottobre Sagittario: umore

Il vostro è un segno sempre ottimista ma con il passaggi odierni potrebbe essere difficile vedere il lato positivo di una situazione che scatena le vostre emozioni. In una relazione potrebbero emergere quelle represse e ciò indubbiamente vi farà sentire meglio. Ma potrebbe essere il momento giusto per un chiarimento. Ciò che conta è il modo in cui lo farete. Se volete rimanere in buoni rapporti, abbondate con la gentilezza.

Oroscopo domani Sagittario 20 ottobre: amore

In coppia: nella relazione c’è serenità, un ritorno alla calma al punto da pensare a un rinnovamento. Soli: incontri gratificanti, qualche bella soddisfazione ma cercate di fare la scelta giusta.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: QUALCUNO VI FA PERDERE LE STAFFE

GEMELLI:PROBLEMI CON UN AMICO/A

CANCRO: PARLARE IN MODO CHIARO E FORTE

VERGINE:UNA SPINA NEL FIANCO

BILANCIA: CAMBIAMENTI NELLE RELAZIONI

SCORPIONE:LA PRIORITA’ E’ IL VOSTRO BENESSERE!

CAPRICORNO:BISOGNO DI COMFORT E SICUREZZA

ACQUARIO:UNA PERSONA TOCCA UN PUNTO SENSIBILE

PESCI:DITE NO ALLO SHOPPING SFRENATO