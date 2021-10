Oroscopo domani 20 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Se in una relazione di amicizia alcune cose sono cambiate, l’entusiasmo sembra essere affievolito, oggi la situazione potrebbe arrivare al culmine. Con il Plenilunio in Ariete sentirete che qualcosa deve cambiare. Potete muovervi in due modi: dire chiaramente ciò che pensate o andare oltre. Tenete presente che nel giro di qualche giorno sarà possibile stabilire una conversazione che risolverà il problema.

Oroscopo domani 20 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): cambiamenti nelle relazioni

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 20 ottobre: umore

Con la Luna Piena in Ariete, riguardo alle relazioni potrebbero emergere delle frustrazioni o la consapevolezza che c’è bisogno di un cambiamento. E vi sarà difficile tacere. Anche appellarvi alla logica non servirà a molto, dunque rischiate di prendere delle decisioni sull’onda delle emozioni. Tenete presente che una volta fatto, vi sarete esposti per cui accertatevi di muovervi nel modo giusto.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 20 ottobre: amore

In coppia: cercate di comunicare meglio con il partner, parlate dei desideri, delle paure, delle ambizioni. Ovviamente deve essere una cosa reciproca. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri ma perché avrete ben altro per la testa che l’amore. Oroscopo domani 20 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una persona tocca un punto sensibile

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 20 ottobre: umore

Con il Plenilunio in Ariete è una giornata in cui negli affari potrebbero esserci degli accordi. Ma la dissonanza con Marte-Plutone, indica al contempo che una persona – un familiare o un collega – potrebbe toccare un punto sensibile e scatenare una serie di emozioni. Potreste provare un senso d’impotenza o frustrazione oppure di rabbia e per risolvere la situazione potreste prendere decisioni estreme. Parlarne con una persona che vi capirà potrebbe essere d’aiuto a placarvi ma non è detto che sia sufficiente.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 20 ottobre: amore