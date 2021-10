Oroscopo domani 20 ottobre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Con il Plenilunio in Ariete, alle spalle del vostro segno, un problema potrebbe raggiungere un picco. Non è detto sia una cosa negativa, anzi, potrebbe essere l’inizio di una trasformazione. Tuttavia con i passaggi astrali oggi la situazione potrebbe sembrarvi più pesante del solito. E con la dissonanza della Luna con Plutone, non avrete pazienza nei confronti di chi, da tempo, vi sta facendo perdere le staffe. Ma, come detto, potrete risolvere.