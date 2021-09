Oroscopo domani 20 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 20 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): sapete cos’è che dovete mollare

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna Piena in Pesci rafforza l’influenza positiva del buon aspetto Mercurio-Giove. Avete nuove idee e chi vi circonda è aperto al vostro punto di vista. Il passaggio può essere utile a trovare la soluzione a un problema con un’altra persona. Al contempo sapete cosa mollare così da andare avanti con uno stato d’animo più positivo. E’ il momento di trovare un equilibrio tra il tempo da dedicare a voi stessi e il lavoro, le attività quotidiane.

Oroscopo domani Ariete 20 settembre amore

In coppia: i passaggi hanno un doppio volto. Se le cose vanno bene, insieme al partner farete grandi progetti; se siete in freddo, il rancore rischia di essere amplificato. Soli: sognate una grande storia d’amore ma con un po’ di malinconia. Tiratevi su, arriverà anche il vostro turno.

Oroscopo domani 20 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): di fronte a un bivio

Oroscopo domani lunedì 20 settembre Leone umore

Con i passaggi astrali odierni, potreste trovarvi di fronte a bivio, dover scegliere tra due opzioni e sarete esitanti, non saprete come agire. Atteggiamento che non è affatto tipico del vostro segno ma gli eventi attuali forse vi destabilizzano e scatenano incertezza. Se la situazione ve lo consente e potete prendere un po’ di tempo, concedetevi di riflettere. Fin quando la decisione nella vostra mente non sarà chiara.

Oroscopo domani lunedì 20 settembre Leone amore

In coppia: bisogno di un momento di riflessione così da proiettarvi al meglio nel futuro. Se la routine pesa a entrambi è il momento di parlarne.

Soli: il ricordo di un/a ex potrebbe essere ancora molto presente. Prima di lanciarvi in una nuova storia, aspettate di aver voltato pagina.

Oroscopo domani 20 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): agitazione in famiglia

Oroscopo 20 settembre Sagittario: umore

La Luna Piena in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Ed è qui che oggi l’atmosfera potrebbe essere agitata. State alla larga, dunque da eventuali discussioni: rischiate di rimanere emotivamente coinvolti e non reagire nel modo giusto. Un familiare, ad esempio, potrebbe tentare di farvi sentire in colpa e voi anziché impedirlo dargliela vinta. Non dovete permetterlo, soprattutto se è già accaduto altre e numerose volte. Mettete in chiaro che non vi farete manipolare!

Oroscopo domani Sagittario 20 settembre: amore

In coppia: la congiunzione Luna-Nettuno, vi rende ipersensibili e con il partner potreste avere reazioni esagerate! Soli: rischiate di scambiare i desideri per realtà. Occhio alle illusioni, seguite dalle delusioni…

