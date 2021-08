Oroscopo domani 21 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 21 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): bisogno di libertà

Oroscopo domani Ariete umore

Il buon aspetto Marte-Urano accresce le vostre energie (anche troppo) e accentua il vostro bisogno di libertà, di spontaneità e il desiderio di andare oltre alcuni limiti. Impegnate questa esuberante energia nel lavoro, ne trarrete dei vantaggi. Tenete presente che se non la utilizzerete, potreste avere reazioni esplosive… Il transito potrebbe motivarvi a cercare un’opportunità professionale più appagante, oppure sfruttare le vostre abilità e fare un miglior uso del vostro tempo, organizzarvi in modo diverso.

Oroscopo domani Ariete 21 agosto amore

In coppia: qualche sbalzo d’umore può scatenare delle discussioni. Occhio a ciò che direte, moderate le parole.

Soli: potreste avere la sensazione che le persone siano noiose, le conversazioni altrettanto. E avete ragione…

Oroscopo domani 211 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): progressi significativi

Oroscopo domani sabato 21 Leone umore

Se avete lavorato pazientemente su un progetto, oggi alcune informazioni vi metteranno in grado di fare significativi progressi. Potrebbe trattarsi del consiglio utile di una persona: vi consentirà di fare dei passi avanti e superare alcuni problemi che vi hanno bloccato. Non dovrete sentirvi in colpa a chiedere un aiuto: l’aspetto Sole-Giove indica che dovete agire senza esitare, vi consentirà di ottenere risultati professionali eccezionali. L’aspetto positivo Marte-Urano, inoltre, rappresenta un invito a mostrare il vostro talento!

Oroscopo domani sabato Leone amore

In coppia: voglia di speziare la relazione e avrete qualche idea che intrigherà il partner. Bella serata.

Soli: nel pomeriggio potrebbe arrivare una buona notizia dalla persona che vi attrae. Era tempo che aspettavate.

Oroscopo domani 21 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): cogliere un’occasione al volo

Oroscopo 21 agosto Sagittario: umore

E’ un sabato in cui agire in modo immediato, ovvero cogliere un’occasione al volo, potrebbe consentirvi di assicurarvi un lavoro o un’offerta. Le opportunità non sono molte, per cui se capite che ce n’è una, per trarne vantaggio dovrete agire rapidamente. Al contempo, nel corso di una conversazione con un collega, se sentite che vi state coinvolgendo in modo emotivamente eccessivo, non esitate a fare un passo indietro. Ignorate eventuali critiche e cercate di stabilire un dialogo anziché dare il via a una discussione.

Oroscopo domani Sagittario 21 agosto: amore

In coppia: oggi avete voglia di movimentare piacevolmente la relazione e direte un deciso “basta” alla routine.

Soli: l’intenzione è quella di trascorrere la serata tra le braccia di una persona. Poco importa chi sarà, volete un po’ di follia! Inutile aggiungere che in alcuni casi può essere rischioso.

