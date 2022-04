Oroscopo domani 21 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

E’ una giornata in cui vi esprimete in modo autorevole e diretto ma fate attenzione a non pestare i piedi a qualcuno o a respingere le opinioni degli altri. Con i pianeti in Pesci potreste avere dei progetti ma avere difficoltà a portarli avanti. Ciò potrebbe scatenare frustrazione ma tenete presente che le cose procederanno comunque al loro ritmo e provare ad accelerare sarà inutile.

Soli: torna la voglia di conquistare ma senza prendere in considerazione una relazione duratura. Non siete ancora pronti per prendere un impegno serio.

La Luna in Capricorno scatena un po’ di insoddisfazione ed è pur vero che avete buone ragioni. In questo momento i pianeti non vi favoriscono e tutto ciò che fate pensate sia destinato a fallire. Tiratevi su! E’ solo una sensazione, non dimenticatelo, peraltro temporanea. Infine, è una buona giornata per dire più spesso dei “no”, anche sul posto di lavoro. Ci sarà chi tenterà di accollarvi qualche compito “ingrato”. Oroscopo domani Bilancia di giovedì 21 aprile: amore In coppia: gli sbalzi d’umore potrebbero infastidire il partner. Date prova di comprensione e tolleranza. Soli: alti e bassi d’umore e forse la cosa migliore è rimandare eventuali appuntamenti. Domani andrà meglio! Oroscopo domani 21 aprile 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): pensare positivo

Oroscopo domani Acquario di giovedì 21 aprile: umore

In questo momento la vostra immaginazione è notevole e questo giovedì lo sarà ancora di più. Il problema è che con la Luna in Capricorno, alle spalle del vostro segno, invece di immaginare cose positive, la tendenza è quella di sviluppare pessimismo, vedere scenari terribili, persino catastrofici sia nel lavoro che nella vita personale ma di fatto non vi è alcuna indicazione che possano realmente accadere.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 21 aprile: amore

In coppia: il partner rappresenta un grande sostegno, tra voi c’è una bella complicità, le conversazioni sono armoniose.

Soli: potrebbe tornare un/a ex ma voi ora pensate a un’altra persona… Per oggi non prendete decisioni.