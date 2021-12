Oroscopo domani 21 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 21 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): raggiungerete gli obbiettivi!

Oroscopo domani Ariete umore

Il Sole entra in Capricorno alle 16.00 e punta i riflettori sul vostro settore degli obbiettivi, della carriera, del successo. In buon aspetto con Mercurio, indica che potreste sviluppare un’idea e se deciderete di andare avanti, cambierà la situazione in meglio. E’ il momento giusto per raggiungere gli obiettivi o crearne di nuovi. La vostra energia, la voglia di riuscire vi permetteranno di brillare in ciò che farete.

Oroscopo domani Ariete 21 dicembre amore

In coppia: siate sinceri l’uno con l’altro. Volete lealtà dal partner? Iniziate voi! Soli: la passione è in programma! L’attrazione sarà reciproca e darete il via a una nuova storia d’amore. Oroscopo domani 21 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): molto presi dal lavoro Oroscopo domani martedì 21 dicembre Leone umore

Il Sole sbarca in Capricorno nel vostro settore del quotidiano, del lavoro, della forma fisica. Fino al 19 gennaio dedicherai più energia alle questioni domestiche e alla cura di voi stessi. È un buon momento per rinnovare gli obbiettivi di lavoro ed è probabile vi impegnerete su un’idea promettente. In questi giorni la voglia di iniziare potrebbe prevalere sul resto, acquisti natalizi compresi.

Oroscopo domani martedì 21 dicembre Leone amore

In coppia: evitate che la rabbia prenda il sopravvento. State un po’ per conto vostro e concentratevi sul respiro: eviterete di esplodere. Solo: prima di agire pensa di più alle conseguenze. Cercate di capire le ragioni della vostra rabbia.

Oroscopo domani 21 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il punto sulle finanze

Oroscopo 21 dicembre Sagittario: umore

L’arrivo del Sole in Capricorno nel vostro settore del denaro offre la possibilità di fare il punto della situazione attuale e impostare le vostre intenzioni per le prossime settimane e mesi. Se una questione vi preoccupa, è il momento di esaminarla attentamente e trovare un modo per risolverla rapidamente così sentirvi liberi. All’occorrenza non esitate a farvi consigliare da un esperto.

Oroscopo domani Sagittario 21 dicembre: amore

In coppia: con il partner si sono insinuati dei malintesi. Cercate di chiarire tenendo sotto controllo le emozioni. Soli: le festività mettono a dura prova il vostro morale. La solitudine in questo periodo vi pesa parecchio.

