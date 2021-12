Oroscopo domani 21 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Il Sole in Capricorno illumina un vostro settore che parla sia di denaro, quello che spendete, sia di un desiderio da parte vostra di trasformare il negativo in positivo. Qualunque sia la situazione, non lascerete trasparire nulla di negativo, all’apparenza sarete allegri e amichevoli ma interiormente un po’ angosciati. Potrebbe trattarsi di un problema finanziario o di un litigio con una delle persone care.

Oroscopo domani Gemelli di martedì 21 dicembre: amore