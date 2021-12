Oroscopo domani 21 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Con l’entrata del Sole in Capricorno, per il vostro segno si profila un buon periodo. Fino al 19 gennaio sosterà nel vostro settore che parla della fiducia in voi stessi e quella che vi concedono gli altri. E toccherete con mano la fiducia che hanno nei vostri confronti i familiari nonché il boss. Non è escluso l’arrivo di un bonus o regalino; una dimostrazione di rispetto per voi e per ciò che fate.