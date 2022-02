Oroscopo domani 21 febbraio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 21 febbraio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): non sprecate le energie

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna Scorpione in buon aspetto con il Sole potrebbe spingervi a parlare di qualcosa che avete tenuto per voi. Potreste essere disposti a fidarvi di una persona e condividere il problema vi sarà sentire meno appesantiti e più ottimisti. Al contempo, nel pomeriggio la Luna sarà in dissonanza con Mercurio: con un collega o un amico potrebbero volare parole grosse. Non sprecate le energie nel tentativo di convincere qualcuno che difficilmente cambierà idea.

Oroscopo domani Ariete 21 febbraio amore

In coppia: con il partner potreste pensare a dare il via a nuovi progetti. In ogni caso, accertatevi che siano realistici.

Soli: c’è aria di imprevisto e forse dovrete rimandare un appuntamento romantico. Andrà meglio domani… Oroscopo domani 21 febbraio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): casa dolce casa Oroscopo domani lunedì 21 febbraio Leone umore

La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore della famiglia, della casa. Ed è nel vostro nido che oggi vorreste rimanere. Vi sarà difficile trovare le energie necessarie per il lavoro e le responsabilità. A metà giornata la dissonanza tra Luna e Mercurio potrebbe scatenare delle tensioni o problemi di comunicazione nella relazioni. Emozioni forti che saranno accentuate soprattutto se siete oberati di lavoro.

Oroscopo domani lunedì 21 febbraio Leone amore

In coppia: con la dolce metà cercate di fare un piccolo sforzo così da stabilire un dialogo sereno.

Soli: la voglia di conquistare è presente ma sembra che passare all’azione non ne abbiate intenzione…

Oroscopo domani 21 febbraio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): eccellenti risultati

Oroscopo 21 febbraio Sagittario: umore

Nei prossimi giorni cambierete idea riguardo a una questione importante. E può essere che vi muoverete seguendo l’istinto anziché ascoltare ciò vi dicono gli altri. Sebbene il contributo di chi vi circonda sia importante, entrare in sintonia con il vostro istinto vi aiuterà a capire ciò che è meglio per voi. Vi permetterà di andare avanti e ottenere eccellenti risultati.

Oroscopo domani Sagittario 21 febbraio: amore

In coppia: buona intesa, complicità, siete un esempio di coppia perfettamente assortita. E c’è chi vi invidia…

Soli: una persona vi attrae segretamente da tempo ma per timore che non corrisponda non alzate un dito. E se fosse vero il contrario?

