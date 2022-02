Oroscopo domani 21 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oggi e domani, fate attenzione a ciò che direte: non a tutti piace ascoltare la verità. Potreste trovarvi in una situazione in cui sarete in dubbio se esprimere o meno la vostra opinione. La cosa migliore, se proprio volete dire la vostra è farlo in modo sensibile. In caso contrario, ovvero parlando con estrema sincerità, c’è la possibilità di scatenare un disaccordo e destabilizzare un’amicizia o un altro tipo di legame.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 21 febbraio: amore

In coppia: non parlate di questioni pratiche, date invece spazio alla fantasia, alla passione, al romanticismo.

Soli: se siete in cerca di Super Man o Wonder Woman, oggi non sarà facile corteggiarvi…

Oroscopo domani 21 febbraio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): concludere un accordo