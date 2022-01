Oroscopo domani 21 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): più impazienti del solito

Oroscopo domani Ariete umore

Con Mercurio e Venere in moto retrogrado potrebbero esserci dei problemi da affrontare, dunque alcune situazioni per progredire potrebbero richiedere più tempo del previsto. Con il Sole in Acquario siete più impazienti del solito ma oggi e domani la Luna in Vergine a voi consiglia cautela. Soprattutto nelle azioni quotidiane cercate di essere vigili, così da non farvi male o rompere un oggetto che vi è caro.

Oroscopo domani Ariete 21 gennaio amore

In coppia: nella relazione troverete il comfort e la sicurezza di cui avete assolutamente bisogno in questo momento. Con il partner l’amore è forte e siete uniti. Soli: un’amicizia romantica non è proprio quello che vorreste in ora ma accontentarvi del momenti positivi fa parte del vostro DNA… Oroscopo domani 21 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): tenere sotto controllo le spese Oroscopo domani venerdì 21 gennaio Leone umore

Con i passaggi odierni tenete sotto controllo le spese, Potreste essere spinti ad acquistare qualcosa ma probabilmente conoscete la differenza tra desiderio e bisogno. Se è un vero bisogno, non privatevi. Ma se si tratta di un desiderio, può passare velocemente! Prima di lanciarvi in modo impulsivo, riflettete attentamente e mantenete lo stesso atteggiamento cauto se dovete firmare un documento.

Oroscopo domani venerdì 21 gennaio Leone amore

In coppia: è un venerdì molto piacevole. Con il partner c’è armonia: sfruttate al massimo questo momento. Soli: in positivo, oggi può accadere di tutto! Non sarete indifferenti al fascino di una persona, vi conquisterà!

Oroscopo domani 21 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): vietato aprire il portafoglio

Oroscopo 21 gennaio Sagittario: umore

Il vostro è un segno generoso e oggi i pianeti potrebbero spingervi a donare agli amici e alla famiglia sia affetto che regali. Prima di spendere una somma considerevole di denaro, cercate di controllarvi. Anziché aprire il portafoglio per acquistare un oggetto che piacerà al miglior amico, scrivete a mano un biglietto affettuoso o invitatelo a cena in casa vostra. Non vi vorrà meno bene…

Oroscopo domani Sagittario 21 gennaio: amore

In coppia: un progetto a due potrebbe rivelarsi più complicato del previsto ma sarete uniti nelle difficoltà e i sentimenti reciproci guadagneranno in profondità.

Soli: un incontro inaspettato potrebbe trasformarsi in una storia d’amore che andrà avanti nel tempo…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: IL FASCINO E’ L’ARMA VINCENTE

GEMELLI:CIRCOLA NERVOSISMO

CANCRO:TORNA LA PACE IN UNA RELAZIONE

VERGINE:ECCESSIVAMENTE PERFEZIONISTI

BILANCIA:RIMANERE DIETRO LE QUINTE

SCORPIONE:SOLIDARIETA’ AL CENTRO DELLA SCENA

CAPRICORNO:ATTRATTI DA UNA NUOVA ESPERIENZA

ACQUARIO: PRUDENZA NEGLI ACQUISTI

PESCI: TENDERE LA MANO A UNA PERSONA