La Luna in Vergine, oggi e domani sosta alle spalle del vostro segno: non è il momento giusto per agire o esprimervi. In questi due giorni rimanete dietro le quinte, state in disparte e prendete le distanze dai problemi degli altri, anche se a chiedervi qualcosa dovesse essere una persona cara. Non potete trovare sempre la soluzione a tutto, lasciate che se la sbrighino da soli.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 21 gennaio: amore

In coppia: è una buona giornata per apportare le modifiche necessarie e analizzare la situazione in modo realistico così da capire bene quali miglioramenti sono necessari. Parlane insieme, vi avvicinerà. Soli: potreste dare il via a una storia con una persona che vive lontano da voi. La distanza per voi non è importante e sarete molto presenti. Grazie ovviamente alla webcam.

Oroscopo domani 21 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): prudenza negli acquisti