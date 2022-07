Oroscopo domani 21 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 21 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): eliminare ciò che è inutile

Oroscopo domani Ariete umore

Il Sole sta per terminare la sosta in Cancro e potreste avvertire la necessità di fare le “grandi pulizie” in casa: sarete determinati riguardo a ciò che dovete tenere oppure buttare via. E’ un’opportunità per eliminare oggetti e pile di carta accumulate che ormai nemmeno notate. Ma se non hanno una reale utilità, allora potrebbe essere il momento di gettarli nel cassonetto.

Oroscopo domani Ariete amore

In coppia: apprezzate il comfort della casa e con il partner creerete degli spazi accoglienti. Soli: oggi sarete voi a prendere l’iniziativa affinché la situazione evolva a vostro favore. Alcuni avranno ottime idee per ravvivare la loro vita sentimentale, altri potrebbero chiudere un flirt che non porta a niente.

Oroscopo domani 21 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): una crescita costante

Oroscopo domani Leone: umore

Con la congiunzione Luna-Marte in Toro oggi avete la possibilità di realizzare i vostri piani professionali. Sfruttate queste vibrazioni per migliorare la reputazione, l’influenza così da dimostrare che non temete di fare ciò che gli altri rifiutano. Ciò che farete oggi getterà le basi per una crescita costante all’interno del vostro lavoro e nelle finanze, anche se all’inizio i progressi vi sembreranno lenti.

Oroscopo domani Leone: amore

In coppia: potreste sentirvi rifiutati dal partner che cercherà di dimostrare che state sbagliando…

Soli: chi vi corteggia potrà fare di tutto per conquistarvi ma a voi non interesserà. Oggi circola un po’ di frustrazione.

Oroscopo domani 21 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un po’ di organizzazione

Oroscopo 21 luglio Sagittario: umore

Con la congiunzione Luna-Marte in Toro è probabile che pur avendo parecchie cose da fare e che non potete eludere, la voglia di impegnarvi sarà pari a zero. Tenete presente che anche se avrete la sensazione di dover spostare le montagne, con un po’ di organizzazione e rigore concluderete tutto presto e bene.

Oroscopo domani Sagittario: amore

In coppia: cercate di apprezzi la gioia delle piccole cose del quotidiano e smettete di chiedere la luna… Soli: potreste dare il via a un flirt e non vorrete andare oltre. Intuito o stanchezza generale, il fuoco della passione si spegnerà…

