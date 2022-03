Oroscopo domani 21 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 21 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): ottimisti riguardo al futuro

Oroscopo domani Ariete umore

La settimana si apre con una buona notizia: riceverete una somma di denaro come ricompensa per il lavoro svolto in modo eccellente. Potrebbe trattarsi di un bonus cospicuo oppure arrivare la notizia che in programma c’è un significativo aumento di stipendio. Un riconoscimento che rappresenterà un sollievo. Non dovrete preoccuparvi per la situazione finanziaria e sarete dunque ottimisti riguardo al futuro!

Oroscopo domani Ariete 21 marzo amore

In coppia: bisogno di libertà e indipendenza. Non è quindi il momento giusto per parlare di progetti, rischiate di dire cose spiacevoli. Soli: l’atmosfera per voi è migliore poiché vi sentirete liberi di entrare in azione o prendere delle decisioni. Oroscopo domani 21 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): nulla vi sembra impossibile Oroscopo domani lunedì 21 marzo Leone umore

Con la congiunzione Mercurio-Giove in Pesci, nulla vi sembra impossibile! Il vostro desiderio è quello di lanciarvi in nuove avventure, scoprire nuovi territori e nuove opportunità. Sul fronte finanze, potreste scovare qualcosa che a voi sembrerà un investimento oculato. Tuttavia prima di spendere, fate attenzione che corrisponda davvero alle vostre aspettative. Controllate puntigliosamente tutti i dettagli.

Oroscopo domani lunedì 21 marzo Leone amore

In coppia: potreste essere un po’ troppo esigenti e per il partner starvi accanto non sarà facile. Soli: rischiate di idealizzare una persona e per conoscerla comportarvi in modo bizzarro. Non è l’atteggiamento giusto…

Oroscopo domani 21 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): mille nuove idee

Oroscopo 21 marzo Sagittario: umore

La congiunzione Mercurio-Giove in Pesci vi dota di grande ottimismo, avete mille nuove ed entusiasmanti idee. La vostra mente oggi è come una trottola che gira vorticosamente e ciò spingervi ad agire impulsivamente. Rallentate poiché rischiate di commettere degli errori e tornare indietro potrebbe essere molto complicato. Piedi per terra, concentratevi e all’occorrenza chiedete una mano.

Oroscopo domani Sagittario 21 marzo: amore

In coppia: sarete tentati da nuove esperienze intime… Non esitate a condividere le vostre fantasie con il partner. Soli: occhio ai miraggi, un’attrazione per una persona potrebbe deludervi. Prima di lanciarvi aspettate uno o due giorni.

