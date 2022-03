Oroscopo domani 21 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: c’è tenerezza, fate progetti per il futuro, prendete importanti decisioni.

Con la congiunzione Mercurio-Giove in Pesci, il mondo circostante vi sembrerà più armonioso, soprattutto sul posto di lavoro il boss e i colleghi saranno più socievoli e gentili. Al contempo, se dovesse arrivare una proposta di lavoro, anche se pensate sia entusiasmante non abbiate fretta di accettare. Potrebbe comportare dei cambiamenti per i quali non siete ancora pronti.

Con la congiunzione Mercurio-Giove in Pesci che sosta nel vostro settore delle finanze, potrebbe esserci una svolta. concludere un più che ottimo affare o firmare un accordo oppure avviare un’attività redditizia. In generale, per quanto riguarda il denaro questo è un transito favorevole: potrebbe entrare una somma inaspettata o che siete in attesa di ricevere da tempo. Cogliete l’occasione anche per tentare la fortuna al gioco.