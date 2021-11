Oroscopo domani 21 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 21 novembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): andare oltre la routine

Oroscopo domani Ariete umore

State iniziando a vedere di nuovo la luce. Dopo alcune settimane impegnative, per non dire dure, l’arrivo del Sole in Sagittario vi farà vedere la vita in una prospettiva positiva! Fino al 21 dicembre, sarà forte il desiderio di andare oltre la solita routine, cercare nuove esperienze sarà uno dei principali obbiettivi. Al contempo l’aspetto odierno Mercurio-Plutone rappresenta un invito a eliminare alcuni atteggiamenti – anche mentali – sbagliati.

Oroscopo domani Ariete 21 novembre amore

In coppia: circola buonumore ma soprattutto reciproca attrazione! E’ una domenica all’insegna del piacere, del desiderio. Soli: con il buon aspetto Venere-Marte, avete voglia di conquistare e di sentirvi desiderati! Oroscopo domani 21 novembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): una boccata d’aria fresca Oroscopo domani domenica 21 novembre Leone umore

Con il Sole in Scorpione di recente potrebbero essere emersi dei problemi familiari, anche la casa ha richiesto la vostra attenzione. Il transito del Sole in Sagittario farà arrivare una boccata d’aria fresca, potrete finalmente dedicarvi ad attività che vi regalano benessere, sono creative o più semplicemente divertenti. E tornerà l’ottimismo, avrete voglia di socializzare, sarete più accessibili!

Oroscopo domani domenica 21 novembre Leone amore

In coppia: buonumore, sensualità, seduzione… Sfruttate al meglio questa domenica a due! Soli: il buon aspetto Venere-Marte vi spinge a cambiare approccio nella conquista e farete centro! L’amore è in arrivo.

Oroscopo domani 21 novembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): cambiamenti nel lavoro

Oroscopo 21 novembre Sagittario: umore

Siete pronti per un nuovo cambio di passo. Ciao ciao a pesanti emozioni, ora ritroverete le energie di sempre e tornerete come nuovi! Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci dei cambiamenti, ad esempio imboccare una direzione totalmente diversa. Durante il passaggio, avrete il sostegno e l’affetto degli amici. Infine, riguardo a una questione che vi preoccupa, fidatevi dell’istinto: prenderete la decisione giusta!

Oroscopo domani Sagittario 21 novembre: amore

In coppia: la dolce metà vuole vedervi di buonumore, ottimisti e dinamici come sempre. Evitate dunque di essere permalosi. Soli: molto esigenti, sognate la persona ideale. Puntando troppo in alto è evidente che rischiate qualche delusione.

