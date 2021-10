Oroscopo domani 21 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 21 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): tensioni interiori

Oroscopo domani Ariete umore

La dissonanza Marte-Plutone scatena tensioni interiori, siete irrequieti. Vorreste progredire, andare avanti ma potreste incontrare delle difficoltà. E per il vostro segno, eternamente impaziente, potrebbe essere motivo di frustrazione. Calma, osservate gli ostacoli da tutte le angolazioni e tenete presente che l’esercizio fisico o svolgere attività fisicamente impegnative sono ottimi modi per canalizzare questa energia in esubero. Oroscopo domani Ariete 21 ottobre amore

In coppia: se volete far passare i vostri messaggi al partner, comunicate chiaramente. Il consiglio astrale è comunque quello di rimandare a domani. Soli: per oggi, negli affari di cuore non prendete iniziative, evitate dichiarazioni d’amore! Oroscopo domani 21 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): ribaltare una situazione

Oroscopo domani giovedì 21 ottobre Leone umore

Vi sentite pronti a ribaltare una situazione intraprendendo un’azione drastica. Se ciò che avete fatto finora non è servito a niente nte potreste fare l’impensabile sperando che funzioni. Di sicuro non lascerete che le cose rimangano così come sono e punterete a una svolta. Nel lavoro, con colleghi e boss, mantenete la calma e se ci fossero delle discussioni puntate a un immediato e sincero chiarimento.

Oroscopo domani giovedì 21 ottobre Leone amore

In coppia: lasciate libero corso alla fantasia e al vostro lato audace. E non prendete alla lettera tutto ciò che dice il partner. Soli: privilegiate l’imprevisto, volendo controllare tutto rischiate di perdere tempo ed energie. Vivete il presente!

Oroscopo domani 21 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): seguire la voce del cuore

Oroscopo 21 ottobre Sagittario: umore

E’ un giovedì con la congiunzione Luna-Urano in Toro: l’aspetto potrebbe spingervi a voler fare qualcosa di diverso. È un’opportunità per seguire la voce del cuore e vedere dove vi porterà. Potreste aver voglia di fare le cose per conto vostro e non in compagnia di altre persone: ciò vi farà sentire liberi. Avete bisogno di ampliare gli orizzonti, vivere nuove avventure. Riuscirci, anche solo in una piccola parte, vi regalerà grande benessere.

Oroscopo domani Sagittario 21 ottobre: amore

In coppia: troverete il giusto equilibrio tra il desiderio di indipendenza e quello di vivere momenti di grande complicità con il partner. Soli: le probabilità di un incontro sono alte e, inoltre, se avete intenzione di dichiarare ciò che provate andrà alla grande!

