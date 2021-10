Oroscopo domani 21 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 21 ottobre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): conversazioni difficili



Oroscopo domani Gemelli giovedì 21 ottobre 2021: umore

Con la Luna in Toro alle spalle del vostro segno, lasciate che a prendere il sopravvento sia il gemello riservato. Per affrontare le forti emozioni avete bisogno di una giornata tranquilla. Potrebbero esserci delle conversazioni difficili, in cui emergeranno delle verità, in alcuni casi anche spiacevoli. In questo caso cercate di chiarire, potrebbe trattarsi solo di malintesi.

Oroscopo domani Gemelli di giovedì 21 ottobre: amore

In coppia: difficoltà a comunicare, il dialogo è teso. Nulla di tragico, cercate solo di non buttare olio sul fuoco.

Soli: se capite che una persona non è interessata, non insistete. Vi rifarete domani.