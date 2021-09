Oroscopo domani 21 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 21 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): un consiglio non sarà d’aiuto

Oroscopo domani Ariete umore

La dissonanza Mercurio-Plutone rappresenta un invito a esaminare e risolvere apertamente qualsiasi tensione tra il lavoro e le relazioni con i familiari, cercando di trovare un compromesso. Per ottenere il progresso nel lavoro, inoltre, potreste chiedere consiglio a una persona ma non sarà quello sperato. Fate del vostro meglio per mantenere la mente aperta ed evitare che la diversità di vedute vi metta in ansia.

Oroscopo domani Ariete 21 settembre amore

In coppia: non è la giornata ideale per dire ciò che avete nel cuore, anche se lo vorreste. La tendenza è quella di amplificare le cose e esprimervi impulsivamente…

Soli: non siete dell’umore giusto per partire alla ricerca dell’anima gemella. Anche in caso d’incontro le conversazioni non porterebbero a nulla.

Oroscopo domani 21 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): puntare in alto!

Oroscopo domani martedì 21 settembre Leone umore

I pianeti vi spingono a osare e cogliere un’opportunità che potrebbe essere fuori dalla vostra portata. Andate avanti, puntate in alto, date il via ai progetti riguardanti il futuro, soprattutto perché gli astri vi dotano di quella dose in più di sicurezza. Tuttavia, con la dissonanza Mercurio-Plutone, rischiate di complicare eccessivamente le cose: un approccio più semplice, vi renderà vincenti!

Oroscopo domani martedì 21 settembre Leone amore

In coppia: O la va o la spacca… Oggi non farete concessioni e il partner dovrà seguire le vostre iniziative. Avete voglia di cambiare qualcosa. Soli: anche voi desiderate smuovere le acque! Per cui oggi è per la serie ciak si gira, motore, azione…

Oroscopo domani 21 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): evitate atteggiamenti autoritari

Oroscopo 21 settembre Sagittario: umore

Con la dissonanza Mercurio-Plutone sareste contenti che i vostri consigli e suggerimenti venissero presi in considerazione. Tuttavia, se volete mantenere l’armonia, la cosa migliore è tener conto della sensibilità degli altri, evitando in insistere. Alcune persone saranno felici di accettare ciò che dite ma dovrete spiegarvi bene e prendere in considerazione il loro punto di vista. Un atteggiamento autoritario non porterebbe a nulla.

Oroscopo domani Sagittario 21 settembre: amore

In coppia: un po’ nervosi, impazienti ed eccessivi. Inutile dire che destabilizzerete il partner.

Soli: di malumore, permalosi e irritabili. Inutile aggiungere che non è lo stato d’animo ideale per conquiste e incontri.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: ALCUNE QUESTIONI SONO UN CHIODO FISSO

GEMELLI: REALIZZARE I SOGNI PROFESSIONALI

CANCRO: MEGLIO ESSERE COMPRENSIVI

VERGINE:OCCUPARVI DELLE PRIORITA’

BILANCIA:DIRE LA VERITA’ SENZA GIRARCI INTORNO

SCORPIONE:METTETEVI AL PRIMO POSTO

CAPRICORNO:RIFLETTERE SUL VOSTRO LAVORO

ACQUARIO:TRASFORMARE UN DESIDERIO IN REALTA’

PESCI:UN’OPPORTUNITA’ DI GUADAGNO