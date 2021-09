Oroscopo domani 21 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 21 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): realizzare i sogni professionali



Oroscopo domani Gemelli martedì 21 settembre 2021

La Luna in Ariete accentua le vostre ambizioni, nel lavoro ritroverete slancio, la scintilla di speranza! Seguite questo stato d’animo per realizzare i sogni professionali. La vostra linea d’azione vi farà ottenere il successo. La Luna odierna vi rende più allegri, comunicativi e potreste voler riaccendere alcuni contatti di lavoro. E quando si vuole ottenere il successo, mettersi in gioco è una cosa positiva!

Oroscopo domani Gemelli di martedì 21 settembre: amore

In coppia: siete impulsivi, scatenate tensioni. Se non riuscite a mettervi d’accordo anziché discutere praticate insieme un’attività. Ritroverete la complicità.

Soli: rifletterete sugli errori del passato e in attesa che arrivi l’amore imboccherete un percorso diverso.

Oroscopo domani 21 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dire la verità senza girarci intorno

Oroscopo domani Bilancia di martedì 21 settembre: umore

Sul fronte relazioni, il vostro segno solitamente privilegia un atteggiamento diplomatico e mai aggressivo. Ma oggi, con la dissonanza Mercurio-Plutone, potrebbe essere necessario abbattere la barriera dell’educazione e dire la vostra verità senza girarci intorno. Questo aspetto astrale probabilmente metterà in evidenza le tensioni esistenti tra le esigenze familiari e i vostri bisogni.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 21 settembre: amore

In coppia: ipersensibili, preoccupati per varie ragioni, avete grandi difficoltà a esprimere le vostre emozioni. Andrà meglio domani… Soli: gli aspetti odierni non impediscono gli incontri ma voi, come detto sopra, avete problemi a comunicare. Oroscopo domani 21 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): trasformare un desiderio in realtà

Oroscopo domani Acquario di martedì 21 settembre: umore

Il buon aspetto Mercurio-Giove indica che se avete tenuto per voi un sogno, un desiderio – o un’idea – dovreste parlarne con altre persone. Ciò vi consentirà di ottenere una mano e aprire una porta che vi permetterà di trasformarlo in realtà. Potrebbe sembrare difficile o persino improbabile ma la cosa più importante è credere prima di tutto in voi stessi! In assenza di questo atteggiamento, non accadrà molto…

Oroscopo domani Acquario di martedì 21 settembre: amore

In coppia: ipersensibili, cercate di evitare discussioni poiché reagireste impulsivamente, prenderete di traverso ogni parola.

Soli: vorreste essere rassicurati dalla persona che vi corteggia. Che chieda di rivedervi non basterà…

