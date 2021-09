Oroscopo domani 21 settembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani martedì 21 settembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): alcune questioni sono un chiodo fisso

Oroscopo domani Toro umore

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno: è una giornata in cui riflettere e ricaricare le batterie. Anche un quarto d’ora sarà sufficiente a orientarvi. Ed è ciò di cui avete bisogno: guardare le situazioni in prospettiva e prendere le distanze da questioni che sono diventate un chiodo fisso ed esauriscono le energie. Ciò comporterà soluzioni nuove e innovative.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: se avete messo dei limiti che ritenete insuperabili, ne avete almeno dato notizia al partner? In caso contrario, come pretendete che lo sappia? Soli: se una persona vi attrae non partite in quarta. Frequentandola potreste scoprire di non avere molte cose in comune…

Oroscopo domani martedì 21 settembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): occupatevi delle priorità

Oroscopo domani martedì 21 settembre Vergine umore

Potreste avere intenzione di intraprendere contemporaneamente parecchie cose. Ma un impegno eccessivo non funzionerà, anzi rischiate di ritrovarvi stressati! Prima di tutto occupatevi di quelle situazioni che rappresentano una priorità anche se non vi sembrano interessanti o entusiasmanti. Liberarvene vi permetterà di concentrarvi su ciò che davvero vi interessa e a quel punto farete passi da gigante.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di martedì 21 settembre 2021

In coppia: la relazione attraversa una fase molto positiva, la serata sarà all’insegna di piccole attenzioni, carezze (e giochi erotici). Soli: un incontro potrebbe stravolgere, positivamente, la vostra vita! L’altro/a saprà come conquistare il vostro cuore.

Oroscopo domani martedì 21 settembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): riflettere sul vostro lavoro

Oroscopo di domani martedì 21 settembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

In questo momento potreste avere la sensazione che nel lavoro fate un passo avanti e due indietro. La dissonanza Mercurio-Plutone indica che il percorso lavorativo forse non è in linea con chi siete veramente. Anche ottenendo un buon risultato finanziario, potreste pensare che state sacrificando una parte di voi stessi. E’ importante rimanere fedeli a se stessi, alle vostre esigenze e non solo a quelle riguardanti il lavoro.

Oroscopo domani capricorno amore martedì 21 settembre

In coppia: evitate di tenere per voi le preoccupazioni, soprattutto se hanno un impatto sulla relazione. Parlate, fate capire il vostro atteggiamento.

Soli: le dissonanze planetarie vi rendono molto esigenti e va da sé che qualsiasi incontro sarà un buco nell’acqua…

