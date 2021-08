Oroscopo domani 22 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 22 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): bei momenti con gli amici

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna Piena in Acquario, rappresenta un invito a trascorrere bei momenti con gli amici e divertirvi, partecipare a eventi sociali. Il transito apre il vostro cuore al bisogno di sentire la vera amicizia, vi ricorda il bisogno che avete degli altri, che si tratti di sostegno o più semplicemente di senso di appartenenza. Al contempo potreste capire quali persone volete che facciano parte della vostra vita e quali amicizie, invece lasciare alle spalle. E oggi, il Sole entra in Vergine: dovrete impegnarvi più del solito ma farete in modo di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Oroscopo domani Ariete 22 agosto amore

In coppia: la Luna Piena potrebbe scatenare qualche tensione potreste dire cose che nemmeno pensate. Per fortuna domani sarà tutto dimenticato.

Soli: cercate l’amore, è vero, ma siete disposti a rinunciare alla vostra libertà? A parte questo, è una giornata favorevole ai nuovi incontri.

Oroscopo domani 22 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): rafforzare l’autostima

Oroscopo domani domenica 22 Leone umore

Con il Plenilunio in Acquario potrebbe essere difficile nascondere le emozioni. Se in una relazione avete bisogno di tirare fuori il rospo e chiarire è il momento giusto. Il modo in cui lo farete sarà fondamentale per cui fidatevi dell’istinto. Con questo transito, una relazione di lavoro o personale, potrebbe raggiungere un punto di svolta. Al contempo, oggi il Sole entra in Vergine: rappresenta un invito a rafforzare l’austostima, ad affinare il vostro talento.

Oroscopo domani domenica Leone amore

In coppia: potrebbe circolare un po’ di frustrazione, vorreste che la relazione fosse più movimentata. Potreste pensare di cambiare qualcosa…

Soli: un incontro è possibile e potrebbe accadere nella cerchia delle amicizie. Non vi resta che accettare gli inviti e uscire. Le sorprese non mancheranno.

Oroscopo domani 22 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): è il momento di brillare

Oroscopo 22 agosto Sagittario: umore

Il Sole entra in Vergine ed è il momento di brillare, di mettervi al centro della scena e mostrare il talento. Di sicuro impegnerete le energie per realizzare le ambizioni di lavoro! Al contempo con l’odierno Plenilunio in Acquario potreste fare progressi in tutto ciò che è collegato alla comunicazione. Ad esempio condividere le idee sul posto di lavoro, scrivere, avere conversazioni con nuovi contatti professionali. Ricordate che le parole espresse con questo transito avranno un forte impatto, per cui fate in modo che vadano a vostro vantaggio.

Oroscopo domani Sagittario 22 agosto: amore

In coppia: nella relazione tutto va bene, c’è un’atmosfera gioiosa, circolano belle energie. Il partner? Oggi è raggiante, vi ama più che mai!

Soli: accettate gli inviti senza esitare: non ve ne pentirete. Forse non incontrerete il grande amore ma trascorrerete splendidi momenti.

