Oroscopo domani 22 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 22 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): trovare un equilibrio interiore



Oroscopo domani Gemelli domenica 22 agosto 2021

L’arrivo del Sole in Vergine, invita il vostro segno a migliorare o rafforzare i rapporti con le persone care, a mettere ordine in casa, eliminare cose inutili, così da creare un ambiente confortevole e trovare un equilibrio interiore. Al contempo, il Plenilunio odierno in Acquario risveglia la necessità di seguire nuovi interessi, vivere nuove esperienze, ampliare il giro delle conoscenze. In poche parole, distaccarvi dal banale o normale quotidiano.

Oroscopo domani Gemelli di oggi domenica 22 agosto: amore

In coppia: affinché la relazione resista all’usura del tempo, dovete fare delle concessioni reciproche. Non può essere sempre solo una persona a cedere…

Soli: affascinanti, con tanta voglia di dare amore: oggi le persone faranno a gara per conquistare il vostro cuore. In programma c’è uno splendido incontro.

Oroscopo domani 22 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): il riconoscimento del vostro talento

Oroscopo domani Bilancia di domenica 22 agosto: umore

La Luna Piena in Acquario potrebbe far arrivare un bel riconoscimento del vostro talento, anche sul piano delle finanze. Il che rafforzerà la vostra autostima e finalmente smetterete di fare paragoni con gli altri. Altra notizia astrale: il Sole entra in Vergine, per 4 settimane, rappresenta un’opportunità per liberarvi da vecchie abitudini, eliminare obblighi che vi appesantiscono e rigenerare le energie. In poche parole, puntate al rinnovamento!

Oroscopo domani Bilancia di domenica 22 agosto: amore

In coppia: con la Luna Piena potrebbero esserci dei disaccordi e certi di aver ragione voi sarete inflessibili. Fate invece appello al senso dell’umorismo!

Soli: un flirt potrebbe rivelarsi una delusione, la persona vi sembrerà parecchio disinvolta e voler andare al sodo troppo in fretta!

Oroscopo domani 22 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): pronti a mettere dei limiti

Oroscopo domani Acquario di domenica 22 agosto: umore

Con la Luna Piena nel vostro segno, nella lista delle priorità ci sarete per primi voi, soprattutto se riterrete di aver dato molto a chi vi circonda. Sarete pronti a mettere dei limiti, a pensare di più alle vostre esigenze che probabilmente avete davvero trascurato e impegnerete le energie negli obbiettivi da raggiungere, su questioni di tipo pratico. Con questo transito saprete cosa desiderate veramente da una relazione personale o di lavoro. E’ probabile che alcune le lascerete alle spalle.

Oroscopo domani Acquario di domenica 22 agosto: amore

In coppia: con il Plenilunio nel vostro segno la giornata non sarà tranquilla, a torto o a ragione avrete la sensazione che il partner sia diventato soffocante.

Soli: grazie agli amici, oggi avrete la possibilità di distrarvi, prendere le distanze dalle preoccupazioni. Avrete modo di recuperare le energie.

