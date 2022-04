Oroscopo domani 22 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 22 aprile 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): emerge il lato concreto

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna in Capricorno oggi emerge il vostro lato concreto. Se avete intenzione di intraprendere qualcosa è tempo di capire se sia realistico. Potreste ad esempio essere sul punto di firmare ma la situazione essere diversa da come sembra in apparenza. Detto questo, il buon aspetto tra Luna-Mercurio indica che potrebbe esserci un accordo in cui voi e un’altra persona potreste fare affari insieme.

Oroscopo domani Ariete 22 aprile amore

In coppia: alcune incomprensioni non vi permetteranno di essere sulla stessa lunghezza d’onda. Pensate che per i vostri gusti il partner sia po’ troppo sentimentale… Soli: se non siete disposti a essere calmi e gentili la cosa migliore è rimanere a casa. Domani andrà meglio. Oroscopo domani 22 aprile 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): organizzare il quotidiano Oroscopo domani venerdì 22 aprile Leone umore

Con la Luna in Capricorno che sosta nel vostro settore delle abitudini, della salute e del lavoro, è un venerdì in cui siete inclini a mettere ordine nella vostra vita ed è un buon momento per concentrarvi su quelle aree che in un’altra giornata potreste trascurare ma che invece richiedono un’attenzione speciale. Organizzare il programma quotidiano in piccoli ma essenziali modi oggi potrebbe essere un forte richiamo. Oroscopo domani venerdì 23 aprile Leone umore

In coppia: avete la sensazione di dover gestire tutto ma in verità non vi dispiace: non volete che il partner si assuma tante responsabilità. Avere il controllo vi rassicura. Soli: una persona vi intrigherà parecchio ma non saprete come muovervi: se lanciare segnali o lasciar perdere..

Oroscopo domani 22 aprile 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): acquisti per la casa

Oroscopo 22 aprile Sagittario: umore

L’esigenza di acquistare degli oggetti per la casa, potrebbe spingervi a recarvi nei negozi ma con una vaga idea di cosa potrebbe davvero essere utile. Prima di sborsare denaro fate qualche ricerca poiché potreste tornare a casa con un oggetto inutile e che vi è costato un occhio della testa. Se avete intenzione di comprare un articolo costoso, vale la pena leggere alcune recensioni per evitare di sentirvi confusi di fronte a troppa scelta.

Oroscopo domani Sagittario 22 aprile: amore

In coppia: di fronte a una questione finanziaria farete fronte comune. Il partner vi sarà di grande aiuto poiché mostrerà un po’ più di obiettività. Soli: vi troverete di fronte a una situazione un po’ complicata: non osate dire a qualcuno che è finita? O forse non vi sentite ancora pronti a dire che siete innamorati.

