Oroscopo domani 22 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La Luna in Capricorno può evidenziare delle questioni che coinvolgono potere e denaro. E visto che forma aspetti armoniosi al vostro segno consiglia di fare investimenti sicuri in termini di tempo e risorse. Potreste infatti essere tentati di impegnare entrambe le cose in una situazione che richiederà più di quanto avevate inizialmente pianificato. Se non volete che ciò accada, vale la pena fare un bilancio e perfezionare la strategia.

Soli: se avete dato il via a una storia, un’informazione spiacevole potrebbe spingervi a mettere tutto in discussione. No alle decisioni impulsive e tenete presente che spesso da un male nasce un bene!

I pianeti puntano i riflettori sul vostro settore delle finanze e potrebbero rendervi consapevoli di come impegnate il tempo e il denaro e quanto bene funzioni per voi. Se da un lato potreste essere spinti a dare a piene mani a chi vi circonda senza pensare a un ritorno, al contempo il Sole e la Luna potrebbero farvi mettere in discussione questo atteggiamento. È tempo di creare più equilibrio e pensare anche a voi stessi! Oroscopo domani Bilancia di venerdì 22 aprile: amore In coppia: è tempo di dare nuovo slancio alla relazione. Il partner deciderà di fare un viaggetto e la cosa vi entusiasmerà! Soli: potrebbe iniziare una storia ma non mostrate totalmente il vostro interesse: per ora lasciate un pizzico di mistero. Oroscopo domani 22 aprile 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riconoscere il vostro talento

Oroscopo domani Acquario di venerdì 22 aprile: umore

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno: oggi potreste avvertire un po’ di stanchezza ed essere distratti, non avere voglia di interagire con chi vi circonda. La buona notizia: potrebbe arrivare una telefonata o una mail in cui una persona, dopo aver sentito parlare bene di voi, vorrà coinvolgervi in un progetto. L’interesse mostrato nei vostri confronti oltre che gratificante a voi insegna a riconoscere il vostro talento.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 22 aprile: amore

In coppia: riuscirete a trasmettere i sentimenti e le emozioni nel modo giusto e il partner recepirà totalmente.

Soli: è una bella giornata per fare una dichiarazione in piena regola a chi fa battere forte il vostro cuore.