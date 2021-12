Oroscopo domani 22 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 22 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): rimandare gli impegni

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna in dissonanza con Saturno e Urano, potreste essere incerti se accelerare o rallentare, rimandare compiti e impegni di lavoro.Poiché avete parecchie cose da fare il risultato potrebbe essere quello di sentirvi frustrati. Concedervi un momento per rilassarvi e fare qualcosa di divertente potrebbe essere l’atteggiamento giusto. Anche se ritenete di non avere tempo, la produttività aumenterà notevolmente.

Oroscopo domani Ariete 22 dicembre amore

In coppia: se volete realizzare un progetto a due, date pure il via. All’orizzonte non si profilano ostacoli. Soli: la giornata offre possibilità di interessanti incontri romantici. L’amore farà bene al cuore e al morale. Oroscopo domani 22 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): sentirvi messi alle strette Oroscopo domani mercoledì 22 dicembre Leone umore

Riguardo a un progetto o a un piano potreste chiedervi se trovare un compromesso o tenere duro e ciò farvi sentire messi alle strette. La Luna nel vostro segno potrebbe spingervi a persistere ma altri potrebbero essere scontenti del vostro atteggiamento. Forse dovreste cedere gentilmente alle richieste degli altri, ma c’è spazio per modificare un piano in modo da ottenere un certo margine di manovra.

Oroscopo domani mercoledì 22 dicembre Leone amore

In coppia: trovate un equilibrio, una nuova dinamica. Non esitate a condividere i vostri desideri con il partner. Soli: se state cercando il modo di conquistare una persona, l’unico è quello essere voi stessi!

Oroscopo domani 22 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): voglia di libertà

Oroscopo 22 dicembre Sagittario: umore

La Luna in Leone sosta nel vostro settore dell’avventura e pur avendo numerosi impegni di lavoro o familiari, avrete voglia di libertà. Se non avete ancora nemmeno iniziato la lista delle cose da fare ma siete già esausti, pianificate la giornata in modo tale da poter soddisfare il desiderio di vivere qualcosa di entusiasmante. Cosa vi spingerebbe fuori dalla vostra zona di comfort? Trovatela e divertitevi!

Oroscopo domani Sagittario 22 dicembre: amore

In coppia: avete entrambi capito che la comunicazione è fondamentale. Per saldare ulteriormente la relazione mantenete vivo il dialogo!

Soli: vivete il presente senza proiettarvi in un futuro lontano. Lasciatevi andare!

