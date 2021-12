Oroscopo domani 22 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Potreste sentirvi pronti a lanciarvi in affari con una persona o un’azienda. Tuttavia, il Sole in Capricorno al vostro segno consiglia di prendere tempo per approfondire così da stringere accordi sicuri e precisi, garantirvi una collaborazione produttiva anche da un punto di vista finanziario. Prendete le cose con calma, riflettete, anche se qualcuno dovesse pressarvi.

Soli: la presenza degli amici vi appaga eppure in uno di questi incontri potreste prendere una cotta. Occhio a inseguire una chimera. Non è sicuro che la persona abbia intenzione di impegnarsi…

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 22 dicembre: umore

Non sempre dai familiari ottenete il supporto di cui avete bisogno ma oggi saranno presenti, pronti a dare una mano. Dovrete solo chiedere. Cosa che d’altra parte voi fate sempre. Anche nel lavoro, generalmente puntate a soddisfare tutti. Ma il Sole in Capricorno indica che se volete fare significativi progressi nella carriera dovete essere un po’ meno disponibili e più egoisti. Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 22 dicembre: amore

In coppia: è un momento importante, quello di prendere decisioni serie. In questa svolta lo stress può essere uno degli ostacoli da superare insieme e in sicurezza. Soli: inaspettatamente potrebbe tornare un/a ex. Dovrete scegliere se seguirlo/a o restare da solo. Ascoltate il sesto senso. Oroscopo domani 22 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): stabilire dei limiti

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 22 dicembre: umore

Per oggi concedetevi una pausa per pensare solo a voi stessi e trovare un po’ di pace interiore. In questo momento, con le persone care anche se è spiacevole dovreste stabilire dei limiti. La Luna in Leone in dissonanza con Saturno e Urano rappresenta un invito a rilassarvi. Domani le acque si saranno in parte calmate e potrete dedicarvi con maggiore serenità ai familiari, agli amici, soprattutto se pensate che di recente li avete trascurati.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 22 dicembre: amore

In coppia: in vista dei preparativi per le festività potrebbero esserci degli scontri. Fate attenzione a come vi esprimete.

Soli: prima di lanciarvi in un nuovo amore ora vorrete fare il punto della situazione. E’ una giornata di riflessione che porterà al rinnovamento.