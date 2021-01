Oroscopo di venerdì 22 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (mettere ordine nei conti) e Bilancia (sognare in grande).

Oroscopo del 22 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli che è indispensabile mettere ordine nei conti e alla Bilancia che può sognare in grande.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 22 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): mettere ordine nei conti



Oroscopo Gemelli 22 gennaio: umore

Ne avete abbastanza di sopportare la mancanza di sensibilità di alcune persone e oggi vedrete chiaramente a che gioco stanno giocando. Le metterete in riga! A parte questo, l’oroscopo annuncia che sul piano finanziario un accordo potrebbe farvi sognare.

Nel 2020 nel settore denaro avete avuto non pochi problemi ed è possibile che non sia ancora cambiato molto. Tenete duro, mettete ordine nei conti, se potete saldate qualche debituccio, poiché presto la musica cambierà. I pianeti sono infatti schierati a vostro favore.

Oroscopo Gemelli 22 gennaio: amore

In coppia: anche oggi con il partner parlate di denaro. In vista, forse, c’è un acquisto importante.

Soli: le possibilità di avere una storia ci sono. E’ che pensate ad altro, alle mille cose da fare.

Oroscopo 22 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): sognare in grande

Oroscopo Bilancia 22 gennaio: umore

I passaggi astrali odierni potrebbero spingervi a dire cose insolite, qualcosa che in voi scatenerà imbarazzo e di cui potreste in seguito pentirvi. Il lato positivo è che la persona che avrete di fronte, perdonerà un passo falso verbale.

Su un altro piano, l’oroscopo annuncia di sognare in grande, di non perdere dunque di vista le speranze e i desideri. Cosa occorre per trasformare un sogno in realtà? Una combinazione di determinazione e immaginazione. I pianeti oltretutto sono pronti a farvi ottenere delle facilitazioni nel lavoro.

Oroscopo Bilancia 22 gennaio: amore

In coppia: l’intesa con il partner è perfetta, vivrete splendidi momenti d’intimità. Probabilmente tra le lenzuola.

Soli: sognate l’amore ma siete molto esigenti! Per oggi, se vi accontentate, potrebbe esserci un flirt

Oroscopo 22 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): Venere fa arriva un po’ di dolcezza

Oroscopo Acquario 22 gennaio: umore

Grazie all’armonia Venere-Nettuno al vostro segno la giornata fa arrivare un po’ di dolcezza. L’aspetto durerà fino a domenica e accentuerà la comprensione, la compassione ed eventualmente il desiderio di aiutare – quando necessario – le persone a cui volete bene.

Tuttavia l’oroscopo segnala che qualsiasi aspetto astrale può avere un lato negativo. In questo caso occhio a idealizzare eccessivamente una persona o credere a tutto ciò che vi dicono e che all’apparenza sembra sincero. Qualcuno potrebbe tentare di influenzarvi per cui, proteggetevi.

Oroscopo Acquario 22 gennaio: amore

In coppia: il partner non è abituato/a a vedervi così sentimentali eppure oggi lo siete e parecchio!

Soli: essere più espansivi, aperti e romantici vi permetterà di incontrare la persona giusta. Provare per credere.

Per tutti gli altri segni clicca qui.