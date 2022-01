Oroscopo domani 22 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 22 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): nuove possibilità

Oroscopo domani Ariete umore

E’ un momento di potenziale cambiamento, con nuove possibilità e questioni da risolvere, concedervi dunque una pausa potrebbe essere la benvenuta. Le cose cambiano rapidamente e rivedere piani e progetti è l’atteggiamento migliore. Il buon aspetto Luna-Plutone odierno può spingervi a mollare qualcosa a cui vi siete aggrappati. Se non sta andando da nessuna parte, ammettetelo: lascerete spazio ad altro.

Oroscopo domani Ariete 22 gennaio amore

In coppia: atmosfera dolce, serena, avrete la sensazione di contare di più agli occhi del partner. sentimenti e in totale fiducia verso l’altro. Soli: un invito a una piccola festa vi permetterà di fare una nuova conoscenza. Per oggi il flirt non andrà oltre ma vi scambierete i numeri di telefono… Oroscopo domani 22 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): in attesa di una notizia Oroscopo domani sabato 22 gennaio Leone umore

E’ una giornata in cui potreste porvi molte domande riguardo a una proposta che vi hanno fatto o a una vostra richiesta ma che, per il momento, rimane lettera morta. Non avete ricevuto nessuna notizia. Con Mercurio retrogrado non è una sorpresa che la comunicazione presenti dei problemi. Per il momento prendete le cose giorno per giorno: è dal 14 febbraio che potreste ricevere le notizie che aspettate.

Oroscopo domani sabato 22 gennaio Leone amore

In coppia: siete più gelosi e sospettosi del solito e dunque scatenare una piccola crisi con il partner. Cosa di cui non avete bisogno. Soli: la tendenza odierna è quella di svalutarvi, avrete la sensazione che gli altri/e siano migliori di voi e non alzerete un dito per conquistare, anche online.

Oroscopo domani 22 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): conversazioni utili

Oroscopo 22 gennaio Sagittario: umore

In questo momento avete delle buone idee ma soprattutto avete il modo giusto di esporle. Anche se attualmente Mercurio in Acquario è in moto retrogrado, le conversazione che avete riguardo un progetto non sono una perdita di tempo. Avranno il potere di farlo progredire. Se inoltre in questo momento state cercando un lavoro, la giornata potrebbe riservare delle buone sorprese.

Oroscopo domani Sagittario 22 gennaio: amore

In coppia: avete deciso di essere più concilianti e tolleranti e scoprirete che il partner sarà a sua volta molto più piacevole. Trascorrerete un’ottima serata!

Soli: una persona potrebbe intrigarvi molto. Cercate di saperne di più poiché se all’inizio sarete solo incuriositi, in seguito ne sarete conquistati!

