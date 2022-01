Oroscopo domani 22 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Il Sole in Acquario accentua le vostre ambizioni ed è il momento giusto per fare un bilancio e capire se provate ancora slancio e passione per i vostri obbiettivi importanti, come lo eravate in passato. Mercurio in moto retrogrado al vostro segno consiglia di valutare poiché probabilmente arriverete a nuove conclusioni. Potreste volere le stesse cose o optare per qualcosa di completamente diverso. Assicuratevi solo che la scelta sia soddisfacente.