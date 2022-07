Oroscopo domani 22 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 22 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): simpatici e spontanei

Oroscopo domani Ariete umore

Il Sole entra in Leone: sarete creativi, spontanei e pronti a correre qualche rischio. Dopo un po’ di tempo passato dietro le quinte ora avete il desiderio di brillare, di piacere, di rimandare una bella immagine e con la presenza di Mercurio in Leone, il senso dell’umorismo sarà al top e apprezzato da chi vi circonda. Grazie all’ottimismo, all’apertura nei confronti degli altri, comunicherete in modo spontaneo, naturale e parlerete con il cuore.

Oroscopo domani Ariete amore

In coppia: giornata molto romantica. Per rendere ancora più piacevole la vigilia del fine settimana, organizzerete un viaggetto a due. Soli: oggi il vostro status vi piacerà, apprezzerete la libertà. Non ci sono solo aspetti negativi nel fatto di stare soli…

Oroscopo domani 22 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): al centro della scena

Oroscopo domani Leone: umore

Buon compleanno! Il Sole oggi entra nel vostro segno: vi sentirete al top, sarete carismatici e pronti a mettervi al centro della scena. Vi sentite pronti a lasciare alle spalle il passato e a dare il via a un nuovo ciclo personale Il Sole è in buon aspetto con Giove in Ariete ed è un innegabile fattore di fortuna ma si tratterà di una possibilità, un’opportunità che saprete cogliere al momento giusto.

Oroscopo domani Leone: amore

In coppia: avete ragione a proteggervi dal mondo esterno ma fate attenzione a non diventare un po’ paranoici. Non chiudetevi si fa per dire, in un bunker.

Soli: esprimerete i vostri sentimenti a una persona che vi attrae. Lo farete senza temere le sue reazioni. Vi chiederà di essere pazienti.

Oroscopo domani 22 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): sì, viaggiare…

Oroscopo 21 luglio Sagittario: umore

Il Sole in Leone da oggi apre una fase interessante, emozionante. Sosta nel vostro settore dei viaggi, delle scoperte, degli orizzonti lontani, delle nuove opportunità ma al contempo simboleggia il relax, le serate in compagnia di persone simpatiche in cui si ride e ci si diverte. Il Sole quest’anno sarà in buon aspetto a Giove: non è escluso farete dei viaggi, in posti vicini o lontani.

Oroscopo domani Sagittario: amore

In coppia: vorrete spezzare la routine ma l’atmosfera con il partner non sarà delle più romantiche, ognuno (soprattutto voi) fa quello che vuole, quando vuole. Normale con i passaggi odierni… Soli: gli incontri oggi non sono favoriti, assicuratevi dunque di organizzare altro. Arriveranno giorni d’amore anche per voi…

