Oroscopo domani 22 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 22 luglio 2022 Gemelli (21 maggio-21 giugno): promuovere le vostre idee

Oroscopo domani Gemelli: umore

Per quattro settimane il Sole in Leone sosterà nel vostro settore della comunicazione. E’ uno dei momenti migliori dell’anno per promuovere le vostre idee e far passare il vostro messaggio. Ma non solo, grazie al transito in questo periodo potrete acquisire nuove competenze, migliorare alcune abilità, stringere nuove relazioni e prendervi cura degli affari quotidiani con grande facilità.

Oroscopo domani Gemelli: amore

In coppia: criticare continuamente il partner non è la soluzione. Invece di sottolineare le diversità, evidenziate i punti in comune per ricominciare da capo. Soli: calma piatta sul fronte incontri… Una persona che vi corteggia non dà segnali, è scomparsa. Penserete per sempre ma potreste sbagliare.

Oroscopo domani 22 luglio 2022 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): relazioni piacevoli

Oroscopo domani Bilancia: umore

Il Sole in Leone da oggi mette in risalto la vostra vita sociale, anche online, fa arrivare eventi e relazioni piacevoli. Avrete la possibilità di vivere bei momenti con gli amici, entrare in una nuova cerchia e ciò vi farà sentire ottimisti. Il luminare è in buon aspetto con Giove: se avete avuto dei problemi le cose si si sistemeranno anche se non del tutto… In ogni caso fate attenzione a non dare a un problema più importanza di quanta ne abbia in realtà.

Oroscopo domani Bilancia: amore

In coppia: la buona intesa con il partner vi permette di fare insieme dei progetti: vacanze, casa, o perché no?, anche, matrimonio o un bambino… Soli: una conversazione sarà costruttiva, vi darà un assaggio di una relazione che sta per nascere.

Oroscopo domani 22 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la firma di un contratto

Oroscopo domani Acquario: umore

Quest’anno il Sole in Leone brilla ancora di più nel vostro settore delle relazioni, grazie all’armonia con Giove in Ariete: potreste stringere nuovi rapporti o arriveranno delle offerte di lavoro, la firma di un contratto. Il transito rappresenta un invito a esaminare le vostre priorità riguardo alle relazioni: può essere un buon momento per affrontare un problema con una persona e che avete eluso per parecchio tempo.

oroscopo domani Acquario: amore

In coppia: la convivenza non è sempre facile ma in due si cammina meglio… Datevi dunque una calmata.

Soli: se le situazioni si ripetono, c’è sempre lo stesso schema forse è arrivato il momento di fare pulizia, chiudere dei capitoli.

