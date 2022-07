Oroscopo domani 22 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 22 luglio 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): seguire una dieta sana

Oroscopo domani Toro: umore

Il Sole sbarca in Leone, nel vostro settore della casa, della famiglia: rappresenta un invito a occuparvi delle questioni private e prendere cura di voi stessi. Anche se in corso avete alcuni progetti di lavoro entusiasmanti vale la pena prendere del tempo per seguire una dieta sana, dormire di più. Sarete pronti a entrare in una nuova e più dinamica fase quando il Sole tra 4 settimane entrerà in Vergine.

Oroscopo domani Toro: amore

In coppia: avrete a che fare con alcune tensioni o sbalzi d’umore del partner e anziché trovare un compromesso voi aggiungerete benzina sul fuoco… Soli: non sapete bene cosa volete e dunque sarà difficile il Grande Incontro. Occhio in ogni caso a persone poco affidabili.

Oroscopo domani 22 luglio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): risolvere questioni in sospeso

Oroscopo domani Vergine: umore

Se occuparvi costantemente di persone o situazioni rappresenta un freno o prosciugale vostre energie, l’arrivo del Sole in Leone vi permetterà – nell’arco delle prossime quattro settimane – di sistemare le cose. Il luminare rappresenta un invito a chiudere situazioni che non funzionano più. E’ inoltre un’opportunità per risolvere questioni in sospeso e per rilassarvi, ricaricare le batterie, riflettere sul vostro futuro.

Oroscopo domani Vergine: amore

In coppia: il via a un progetto a due vi permetterà di vivere con gioia momenti di complicità con il partner! Soli: il trio Luna/Marte/Urano in Toro vi offrirà un’incredibile sorpresa. Siete pronti a vivere un amore nuovo di zecca che cambierà la vostra vita?

Oroscopo domani 22 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): intuito al top

Oroscopo domani Capricorno: umore

Potreste avere la sensazione che alcune situazioni stiano diventando più complicate, ma potrebbe essere dovuto al fatto che siete concentrati sulle vostre emozioni e sulla ricerca di soluzioni a problemi finanziari, di lavoro o relazionali. Le prossime settimane possono illuminare quelle situazioni che richiedono attenzione. Il transito è in armonia con Giove: tenete presente che istinto e intuito sono al top.

Oroscopo domani Capricorno: amore

In coppia: mostrerete ampiamente l’attaccamento per il partner, siete consapevoli di aver costruito una relazione stabile e appagante.

Soli: giornata in cui potreste avere un incontro con una persona che corrisponde al vostro ideale. Aprite gli occhi!

