Oroscopo domani 22 maggio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 22 maggio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): organizzare le finanze

Oroscopo domani Ariete umore

Con il Sole in Gemelli, la visione razionale di un’idea potrebbe indicarvi che un’idea è un po’ fuori dalla vostra portata. Ma gli aspetti astrali odierni al vostro segno annunciano che dovete invece andare avanti! Potreste dare vita a qualcosa di entusiasmante e meraviglioso. Al contempo, Mercurio in moto retrogrado entra in Toro, vi spingerà a organizzare il settore delle finanze, a rivedere le vostre abitudini di spesa.

Oroscopo domani Ariete 22 maggio amore

In coppia: il quotidiano è diventato noioso e ripetitivo, vi sembra di avere poco tempo solo per voi? La cosa migliore è parlarne sinceramente con il partner.

Soli: forse pensate che vostro approccio sia quello giusto ma è arrivato il momento di cambiarlo. Oroscopo domani 22 maggio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): tensioni con gli amici Oroscopo domani domenica 22 maggio Leone umore

I passaggi odierni potrebbero scatenare un po’ di tensione nella vostra vita sociale, soprattutto se pensate che gli altri non siano sinceri. Potreste essere tentati di parlare apertamente ma farlo comporterebbe discussioni dunque, rimandate a un altro giorno. Al contempo, Mercurio in moto retrogrado entra in Toro: lavoro o vita personale, prima di saltare alle conclusioni, esaminate attentamente i fatti! Oroscopo domani domenica 22 maggio Leone umore

In coppia: una preoccupazione potrebbe turbare l’armonia con il partner. Cercate di tenere sotto controllo le emozioni.

Soli: volete conquistare? sorridete e troverete sicuramente chi resterà incantato dal vostro fascino!

Oroscopo domani 22 maggio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): nel comfort della casa

Oroscopo 22 maggio Sagittario: umore

Potreste aver voglia di rimanere nel comfort della vostra casa e rifiutare gli inviti a uscire. Un bel film o un libro che stuzzica la vostra immaginazione, potrebbero appagarvi. L’aspetto odierno tra Marte-Plutone può inoltre motivarvi a rinnovare o riorganizzare l’abitazione ma con razionalità: sapete come impegnare al meglio il denaro.

Oroscopo domani Sagittario 22 maggio: amore

In coppia: fate appello alla razionalità, anche quando il partner potrebbe sembrarvi distratto/a o distaccato/a.

Soli: in programma c’è un incontro inatteso. Flirterete con una persona e perderete la testa!

