Oroscopo domani 22 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

E’ domenica, dunque rilassatevi, non pensate al lavoro che dovrete fare domani, agli impegni professionali. Evitate di stressarvi, prendete cura di voi stessi o vi rovinerete quel che resta del fine settimana… Mercurio oggi esce dal vostro segno e rientra in Toro: sfruttate questa energia per esaminare la vostra situazione attuale in modo da poter apportare, se necessario, delle modifiche.

Il desiderio di assaporare un po’ di libertà può scontrarsi con il bisogno di compiacere una persona. Il Sole in Gemelli accentua il desiderio di esplorare nuovi orizzonti ma se qualcuno dipende da voi, potreste accantonare i vostri piani così da non sentirvi in colpa. Sarebbe un errore: meritate quanto tutti gli altri la possibilità di rilassarvi! Non dovete mettere i vostri bisogni all’ultimo posto. Oroscopo domani Bilancia di domenica 22 maggio: amore In coppia: l’amore è al centro della giornata e insieme al partner riuscirete a risolverete alcuni piccoli problemi.

Soli: uscite, accettate gli inviti e farete una strage di cuori! Saranno in parecchi/e a corteggiarvi. Oroscopo domani 22 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): voglia di stare in santa pace Oroscopo domani Acquario di domenica 22 maggio: umore

E’ una domenica in cui non volete sapere niente, preferite non vedere nulla, non sentire nulla, soprattutto notizie seccanti riguardanti una persona. Non si tratta di fare come gli struzzi ma di stare in santa pace e rilassarvi. Dopotutto, non riguarda direttamente la vostra vita dunque avete il diritto di non farvi coinvolgere in una situazione. Nonostante l’affetto, l’attaccamento, una volta tanto lascerete che se la sbrighi da solo/a.

In coppia: vi renderete conto che fare qualche concessione a volte garantisce un’atmosfera più serena…

Soli: desiderate stare per conto vostro, non volete la compagnia degli altri e tanto meno parlare d’amore.