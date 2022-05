Oroscopo domani 22 maggio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani domenica 22 maggio 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): mettere le cose in chiaro Oroscopo domani Toro umore

Con i passaggi odierni potreste scoprire di essere stati oggetto di pettegolezzi, un amico ha parlato alle vostre spalle: evitate di abbassarvi al suo livello o permettere che le parole scortesi feriscano il vostro ego. In serata, quando Mercurio retrogrado entrerà nel vostro segno avrete l’opportunità di mettere le cose in chiaro in modo pragmatico: inchioderete l’altro/a e non avrà scampo.

Oroscopo domani toro amore In coppia: esprimere le emozioni con sincerità non è segno di fragilità ma, al contrario, di forza. Il partner apprezzerà il vostro atteggiamento.

Soli: nell’attesa dell’incontro giusto, sfruttate al meglio la giornata! Le amicizie sono armoniose. Oroscopo domani domenica 22 maggio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): non prendete decisioni Oroscopo domani domenica 22 maggio Vergine umore Gli aspetti planetari potrebbero scatenare dei dubbi, vi chiederete se state facendo la cosa giusta, soprattutto se chi vi circonda la pensa in modo diverso dal vostro. Con questo stato d’animo evitate di prendere dunque qualsiasi decisione importante. Lo farete quando riuscirete ad vedere una visione chiara della situazione. Volendo, una chiacchierata con qualcuno di cui vi fidate potrebbe essere d’aiuto ad allontanare i dubbi. Oroscopo domani Vergine per l’amore di domenica 22 maggio 2022 In coppia: è una domenica in cui vi lamentate di tutto, qualsiasi dettaglio potrebbe infastidirvi. Calma poiché le conversazioni potrebbero prendere una brutta piega. Soli: per vivere una storia d’amore solida, dovete aspettare. Potrebbe esserci un incontro ma l’altro/a essere già impegnato. Oroscopo domani domenica 22 maggio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): scegliere la persona giusta Oroscopo di domani domenica 22 maggio 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore Il consiglio di una persona potrebbe sconvolgere i vostri piani, motivo per cui è meglio non prendere alla lettera ciò che dirà. Pur avendo a cuore i vostri interessi, le sue parole potrebbero andare contro il vostro istinto e scombussolarvi. Se, dunque, avete bisogno di un consiglio, scegliete attentamente la persona giusta con cui parlare. Oroscopo domani Capricorno amore domenica 22 maggio In coppia: affronterete alcune questioni rimaste in sospeso e la situazione evolverà in modo positivo.

Soli: divisi tra il desiderio di godere della vostra libertà e quello di impegnarvi in una storia. La decisione potrebbe richiedere molto tempo…

