Oroscopo domani 22 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Il Sole in Sagittario fino al 21 dicembre sosterà nel vostro settore delle relazioni. Il transito invita il vostro segno a comunicare ma in modo conciliante, eventualmente trovando un compromesso. Nei rapporti di lavoro o personali sarete dunque voi a dover trovare un equilibrio. Su un altro piano: questa settimana potreste ricevere un’offerta di lavoro o trovare un accordo con una persona.

In coppia: l’amore è sempre presente ma, per oggi, evitate di affrontare argomenti spinosi.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 22 novembre: umore

Con la presenza del Sole in Sagittario nel vostro settore della comunicazione le relazioni nella vita sociale avranno un netto miglioramento, che voi sfrutterete al massimo anche per stringere nuove e stimolanti amicizie. Per tutta la settimana, infine, il buon aspetto Venere-Marte vi regalerà una sferzata di energia, quella giusta per risolvere definitivamente i problemi riguardanti la casa e la famiglia. Oroscopo domani Bilancia di lunedì 22 novembre: amore

In coppia: poco obbiettivi, con la Luna in Cancro evitate di scatenare battibecchi per qualsiasi cosa. Soli: fascino che utilizzate pienamente ma al contempo siete diffidenti. Il che non è un male… Oroscopo domani 22 novembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): inizia un buon periodo

Oroscopo domani Acquario di lunedì 22 novembre: umore

L’arrivo del Sole in Sagittario, nel vostro settore dei progetti e delle speranze dà il via a un buon periodo. Guarderete la vostra situazione con ottimismo ed entusiasmo (perduti quando il mese scorso il Sole sostava in Scorpione). Realizzerete qualcosa che vi renderà orgogliosi e ciò stimolerà nuove idee, aspirazioni e progetti. Al contempo, il transito ravviverà anche la vita sociale.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 22 novembre: amore