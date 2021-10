Oroscopo domani 22 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Con la Luna in Toro, è il momento di puntare l’attenzione sul talento che avete lasciato in attesa dietro le quinte. Ricordate sempre che avete qualcosa di speciale da offrire al mondo! Gli aspetti che la Luna forma con altri pianeti, vi dotano di belle energie, la capacità di rinnovarvi e, in particolare oggi, di essere ancor più produttivi! Se dunque nel lavoro, una persona dovesse essere arrogante e poco disposta ad ascoltare, ignoratela.