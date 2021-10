Oroscopo domani 22 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: insieme, troverete le parole giuste per esprimere inquietudini o desideri. Il reciproco ascolto vi permetterà di ripartire su nuove basi.

La Luna in Toro alle spalle del vostro segno, vi spinge a rimanere dietro le quinte, a capire bene le vostre emozioni, le vostre esigenze. Trascorrere un po’ di tempo per conto vostro, vi permetterà di appianare i momenti difficili emersi ieri e di ritrovare la pace, la tranquillità. In ogni caso, con l’avanzare della giornata, sarete più concentrati e a vostro agio. Avrete voglia di esprimere le emozioni, l’affetto nonché la creatività.

Oroscopo domani 22 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): è inutile dare consigli

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 22 ottobre: umore

Oggi noterete che alcune persone che vi circonda, sono talmente concentrate su se stesse, sui fatti loro da rifiutare consigli di buon senso. E’ qualcosa che penserete di dover gestire ma vi renderete conto che è del tutto inutile. Il consiglio astrale è quello di non provarci proprio. Lasciate stare. Permettere loro di sbagliare potrebbe essere l’unica cosa che alla fine le spingerà a cambiare.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 22 ottobre: amore

In coppia: il partner sarà più che mai affascinato da voi, cercherà di soddisfare qualche “capriccio”… Soli: conquisterete un cuore ma evitate di pensare al futuro. Avrete tempo per farlo… Oroscopo domani 22 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): affrontare una questione in modo definitivo

Oroscopo domani Acquario di venerdì 22 ottobre: umore

La dissonanza Marte-Plutone, sta per terminare, oggi potrebbe mettere in evidenza una una questione personale o di lavoro che potrete risolvere, a patto siate disposti ad affrontarla in modo radicale. Se l’avete elusa, rimandare oltre sarebbe un grave errore. Fare come lo struzzo, vi farà provare sollievo momentaneo ma in seguito il problema riemergerà in modo prepotente e quando meno ve l’aspettate.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 22 ottobre: amore

In coppia: cercate di essere più presenti, dedicate attenzioni al partner e parlate di progetti a due che vanno bene a entrambi!

Soli: per oggi non sono previsti incontri, la cosa migliore è stare in compagnia degli amici cari.