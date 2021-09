Oroscopo domani 22 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 22 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): vita sociale più frizzante

Oroscopo domani Ariete umore

Il Sole entra in Bilancia, sosterà fino al 23 ottobre nel vostro settore delle relazioni, dove già si trovano Mercurio e Marte. Nelle prossime quattro settimane sarete più elastici, più disposti ad adattarvi alle esigenze degli altri, lavorare in squadra e raggiungere un compromesso. La vita sociale sarà più frizzante! E’ un ottimo momento per collaborare, chiedere o dare consigli e stringere o rafforzare i contatti.

Oroscopo domani Ariete 22 settembre amore

In coppia: siete dinamici, energici ma fate in modo di non trasformare tutto in forte impazienza. A quel punto qualche discussione sarebbe inevitabile.

Soli: energia da vendere ma assicuratevi di impegnarla nel modo giusto! Non perdete tempo dietro storie improbabili.

Oroscopo domani 22 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): conversazioni piacevoli

Oroscopo domani mercoledì 22 settembre Leone umore

Il Sole sbarca in Bilancia, nel vostro settore della comunicazione. Vi spingerà ad avere conversazioni piacevoli, divertenti con amici, familiari e altre persone che condividono i vostri progetti e obbiettivi o stringere nuove conoscenze. Se avete intenzione di avviare un’attività e-commerce su Internet è il momento giusto. Ma in generale, fino al 23 ottobre svilupperete nuove idee, nuovi progetti contemporaneamente.

Oroscopo domani mercoledì 22 settembre Leone amore

In coppia: la relazione procede bene, vi regalate attenzioni reciproche, il partner vi dà prova del suo attaccamento.

Soli: vorreste lanciarvi in un’avventura ma al contempo esiterete? Dov’è finita la vostra sicurezza?

Oroscopo domani 22 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): stringere contatti preziosi

Oroscopo 22 settembre Sagittario: umore

Con l’arrivo del Sole in Bilancia, fino al 23 ottobre, la vita sociale sarà brillante più del solito poiché in questo segno sono presenti anche Marte e Mercurio. Se volete conoscere nuove persone è il momento ideale. Sarete disposti a fare uno sforzo per entrare in cerchie diverse e stringere contatti preziosi. E alcuni potrebbero trasformarsi in eccellenti amicizie con cui avrete parecchi interessi in comune.

Oroscopo domani Sagittario 22 settembre: amore

In coppia: dei non detti, potrebbero scatenare tensioni e conflitti. La cosa migliore è parlare e tentare di trovare un compromesso. Soli: se una persona vi attrae da qualche mese, è il momento di smettere di fantasticare ed esprimere ciò che provate.

