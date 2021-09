Oroscopo domani 22 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 22 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una fase creativa e dinamica



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 22 settembre 2021

Ultimamente potreste aver dedicate tempo ed energie alle responsabilità, ai compiti domestici ma con l’entrata del Sole in Bilancia, sarete spinti a uscire di più, a frequentare gli amici e godere del tempo libero. Al contempo, sarete più gioiosi, allegri e affettuosi anche perché vi sentite più sicuri di voi, provate un rinnovato senso di libertà. La presenza del Sole, Mercurio e Marte in Bilancia, indicano che siete in una delle fasi più creative e dinamiche del 2021.

Oroscopo domani Gemelli di mercoledì 22 settembre: amore

In coppia: la relazione evolve nel modo giusto grazie anche alle piccole attenzioni reciproche. Soli: sbloccherete una situazione un po’ ambigua che va avanti, forse, da qualche tempo. Fate bene! E’ il momento di pretendere chiarezza.

Oroscopo domani 22 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): è il vostro momento!

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 22 settembre: umore

Buon compleanno, Bilancia! Il Sole entra nel vostro segno – dove sono già presenti Mercurio e Marte – e sosterà fino al 23 ottobre. E’ il vostro momento, quello di uscire dal guscio, mettervi sotto i riflettori ed essere totalmente voi stessi! In una parola: brillare! Cosa vi piace fare? Fatelo senza porvi problemi! Smettete di pensare alle esigenze, ai bisogni degli altri e mettete voi al primo posto.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 22 settembre: amore

In coppia: sfruttate l’energia di Marte per vivere l’amore in pace e non trasformarlo in un regolamento di conti! Soli: avete bisogno di mettere ordine nella vostra vita affettiva. E’ una buona idea. Oroscopo domani 22 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): lasciare alle spalle il passato

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 22 settembre: umore

Con il Sole in Bilancia, fino al 23 ottobre, entrerete in una fase di nuove scoperte, sperimenterete delle idee, coglierete nuove opportunità. Con questo transito lascerete alle spalle il passato e andrete verso il futuro! La presenza, inoltre, di Mercurio e Marte in Bilancia vi permetterà di dare il via a progetti ambiziosi, grazie anche a coincidenze fortunate… E se in alcune relazioni professionali ci sono stati problemi riguardanti il denaro, le cose sono andate a passo di lumaca, ora risolverete.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 22 settembre: amore

In coppia: slanci di passione, riconquisterete il partner anche con la tenerezza. Da quanto tempo non accadeva?

Soli: un incontro inatteso vi scombussolerà, non ve l’aspettavate davvero. E sembra che la storia durerà nel tempo.

