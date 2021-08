Oroscopo domani 23 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 23 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): rafforzare le amicizie

Oroscopo domani Ariete umore

Con il Sole in Vergine, l’obiettivo dovrebbe anche essere quello di migliorare le abitudini nella cura del corpo, l’organizzazione e gli impegni di lavoro. In generale il movimento vi farà bene: che facciate una passeggiata quotidiana o pratichiate esercizio fisico, l’introduzione di qualcosa di nuovo manterrà alta la motivazione. Con l’odierno aspetto positivo tra Venere e Saturno, tenete presente che qualsiasi consiglio potrebbe rivelarsi utile e prezioso. Le vibrazioni odierne, in particolare nelle amicizie, sono “serie” ma in modo piacevole, parlano di stabilità, ed è un momento importante per rafforzarle.

Oroscopo domani Ariete 23 agosto amore

In coppia: desiderate stabilire una buona intesa e armonia, gustare insieme al partner i piccoli piaceri che offre la vita. Soli: voglia di stare per conto vostro, esaminare la situazione affettiva. Una pausa di riflessione vi farà bene.

Oroscopo domani 23 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): concludere un accordo

Oroscopo domani lunedì 23 Leone umore

L’armonia tra Venere in Bilancia e Saturno in Acquario, annuncia che i prossimi giorni rappresenteranno un’ottima opportunità per concludere un accordo o per formalizzare un accordo commerciale. Sebbene non sia un aspetto tra i più spensierati e leggeri, può essere un aiuto per assicurarvi che tutto sia in ordine e che un accordo o la firma di un contratto possano andare in porto nel migliore dei modi. La Luna in Pesci inoltre potrebbe far sviluppare un’idea che varrà la pena di approfondire.

Oroscopo domani lunedì 23 Leone amore

In coppia: la Luna Piena continua a farsi sentire: evitate argomenti spinosi, ma in ogni caso date prova di elasticità. Soli: è un mese positivo negli affari di cuore, favorevole agli incontri. Sfruttate qualsiasi opportunità, molte spunteranno dal nulla.

Oroscopo domani 23 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): tenere sotto controllo le emozioni

Oroscopo 23 agosto Sagittario: umore

Il buon aspetto tra Venere e Saturno sarà d’aiuto a tenere sotto controllo le emozioni e ad essere più formali nelle interazioni con chi vi circonda. Se avete intenzione, anche nei prossimi giorni, di progredire cercate di svolgere responsabilità e impegni al meglio al meglio delle vostre capacità ed evitare di disperdere le energie inutilmente. Con il Sole che attualmente sosta in Vergine, tenete presente che nelle prossime settimane, avrete la possibilità di raggiungere il picco più alto dell’anno riguardo la carriera o la reputazione.

Oroscopo domani Sagittario 22 agosto: amore

In coppia: sempre alla ricerca di novità, oggi dovreste fermarvi e gustare con il partner i piaceri semplici del quotidiano.

Soli: energie da vendere e nella conquista vi darete un gran da fare. In ogni caso, evitate di parlare troppo…

