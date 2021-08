Oroscopo domani 23 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 23 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): allentare l’ansia



Oroscopo domani Gemelli lunedì 23 agosto 2021

Tre pianeti in Vergine sostano nel vostro settore della casa, della famiglia: al riguardo, potreste preoccuparvi di qualcosa più del dovuto. Cercate di valutare delle nuove prospettive che vi mettano in grado di allentare l’ansia, l’angoscia e forniscano delle soluzioni creative. Su un altro piano: potreste essere attratti da una nuova offerta e al contempo desiderosi di andare avanti con il lavoro di sempre. La scelta è semplice: dite sì a chi vi offre di più facendo attenzione che tutto sia in regola e in seguito venga rispettato quanto concordato.

Oroscopo domani Gemelli di lunedì 23 agosto: amore

In coppia: evitate di vedere problemi dove non ci sono: finireste col rovinare la giornata a voi e al partner. Cambiate atteggiamento mentale. Soli: di fronte a un invito, bando all’esitazione e accettate! Potreste trascorrere una serata indimenticabile.

Oroscopo domani 23 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): vietato rimuginare sul passato

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 23 agosto: umore

I passaggi astrali odierni sottolineano l’importanza di non rimuginare sui vostri – eventuali – errori. In questo momento infatti potreste concentrare l’attenzione su questioni che scatenano intense, forti emozioni. Un autentico dispendio di energie. Non pensate al passato, quel che è stato è stato. Guardate al futuro, avete più di un motivo per essere ottimisti. Evitate dunque di immergervi nell’autoanalisi: in questo sarà d’aiuto a distrarvi una passeggiata nella natura. Oppure fate una lista delle priorità e concentratevi su quelle!

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 23 agosto: amore

In coppia: se per qualche ragione oggi non vi sentite al top, il partner saprà come farvi ritrovare il sorriso. Cenetta romantica in programma? Soli: decisi a conquistare, oggi non vi fermerà nessuno! E se una persona non dovesse ricambiare le vostre attenzioni, guarderete altrove…

Oroscopo domani 23 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): arrivano consigli preziosi

Oroscopo domani Acquario di lunedì 23 agosto: umore

L’armonia tra Venere in Bilancia e Saturno nel vostro segno, indica che oggi o nei prossimi giorni una persona cara potrebbe dare dei preziosi consigli, utili a cambiare in meglio la vostra situazione finanziaria o un problema personale che va avanti da tempo. Potreste mettere in dubbio i suoi suggerimenti, pensare persino che siano poco realistici ma fareste bene a rifletterci e se riterrete che siano validi eventualmente dare seguito. Su un altro piano: con il buon aspetto Marte-Urano avete un surplus di energie che vanno tuttavia impegnate in qualche attività. In caso contrario, sarete tesi e agitati.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 23 agosto: amore

In coppia: un piccolo battibecco potrebbe trasformarsi in una lite epocale. E potreste dire cose che nemmeno pensate.

Soli: non è giornata di incontri, non avete lo stato d’animo giusto e nessuno sembra essere all’altezza delle vostre aspettative.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: RAFFORZARE LE AMICIZIE

TORO: TENTATI DA UNA NUOVA DIREZIONE

CANCRO:NOTIZIE INASPETTATE

LEONE: CONCLUDERE UN ACCORDO

VERGINE: TENDENZA A CONTROLLARE TUTTO

SCORPIONE:INCONTRI CON PERSONE CHE CONTANO

SAGITTARIO: TENERE SOTTO CONTROLLO LE EMOZIONI

CAPRICORNO: E’ TEMPO DI ENTRARE IN AZIONE

PESCI: PRENDERETE LE DECISIONI GIUSTE