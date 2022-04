Oroscopo domani 23 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 23 aprile 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): una lotta interiore

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Acquario accende il desiderio di vivere cose nuove, diversificare il quotidiano, ritagliare più tempo per attività appaganti. Al contempo la Luna è in dissonanza con il Sole: sebbene abbia un’influenza temporanea, il transito indica che le esigenze di cui sopra si scontrano con l’attuale bisogno di maggiore prevedibilità e stabilità. Da questa piccola lotta interiore, vi sentirete più motivati a fare nella vostra vita cambiamenti e miglioramenti significativi.

Oroscopo domani Ariete 23 aprile amore

In coppia: andare “dritti al punto” non è necessariamente il modo migliore di comunicare con il partner. Aggiungete anche un po’ di gentilezza. Soli: in caso di incontro, tenete presente che conquisterete una persona adottando un atteggiamento gentile e cortese. Oroscopo domani 23 aprile 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): ridurre al minimo il programma Oroscopo domani sabato 23 aprile Leone umore

Con la Luna in Acquario non è una giornata in cui partecipare a troppi eventi sociali o affrontare compiti che sapete di non portare a termine. Oltretutto, se lo farete, potreste perdere un’opportunità. Per cui provate l’atteggiamento opposto, ovvero a ridurre il programma quotidiano al minimo possibile. In questo caso potrete concentrarvi su qualcosa che potrebbe svolgere un ruolo positivo e importante nella vostra vita. Oroscopo domani sabato 23 aprile Leone umore

In coppia: incoraggiare il partner a essere pienamente se stesso, rafforzerà il vostro legame. Soli: lasciare il passato alle spalle e guardare al futuro con fiducia vi aiuterà a trovare la persona giusta!

Oroscopo domani 23 aprile 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dite no ai pettegolezzi

Oroscopo 23 aprile Sagittario: umore

Prima di esprimervi, riflettete su ciò che state per dire. Potreste essere tentati di condividere qualche pettegolezzo con gli amici ma in seguito pagarne il prezzo. Portate la conversazione su argomenti più positivi, che non fanno male a nessuno. Se oggi lavorate tenete presente che da un dialogo con il boss o un superiore potrebbe portare nel prossimo futuro a qualcosa di importante!

Oroscopo domani Sagittario 23 aprile: amore

In coppia: alcuni momenti passati ciascuno per conto proprio permetteranno di ritrovare lo slancio, la passione! Soli: non prendete male il fatto che i vostri amici stiano cercando di presentarvi una persona. Dopotutto non siete obbligati a lanciarvi tra le sue braccia…

