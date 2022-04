Oroscopo domani 23 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la dissonanza Mercurio-Saturno è indispensabile che diate uno sguardo realistico alla vostra situazione, soprattutto se non avete voluto vedere la verità. Potreste aver giudicato in modo idealistico alcune persone e ora invece guardarle come sono in realtà. E’ probabile che la cosa sarà motivo di dispiacere ma tenete presente che state allontanando individui malsani che vi hanno appesantito!

Soli: Marte accentua il fascino, il sex appeal! Cogliete l’occasione per moltiplicare le uscite con gli amici. Conquiste in vista!

In coppia: voglia di ritrovare la passione dei primi tempi. Non siete a corto di idee per accendere i sensi del partner.

Alcune persone oggi potrebbero provocarvi soprattutto se sono gelose di chi siete o di ciò che avete. Evitate di reagire, con la consapevolezza che chiunque cercherà la lite, tenterà di sminuirvi non avrà alcun impatto emotivo su di voi ma mostrerà soltanto la sua malignità. Andate dunque avanti per la vostra strada, concentratevi su progetti e obbiettivi da concretizzare nel prossimo futuro. Oroscopo domani Bilancia di sabato 23 aprile: amore In coppia: giornata favorevole alla riconciliazione. Intesa e passione sono in programma. Con il partner, procedete mano nella mano verso nuovi obbiettivi. Soli: potere di seduzione al top! Attrazione in vista! Avete voglia di passione, di una storia romantica che duri nel tempo. Oroscopo domani 23 aprile 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una riunione con le persone care

Oroscopo domani Acquario di sabato 23 aprile: umore

La Luna nel vostro segno punta i riflettori sulle relazioni e la dissonanza con il Sole in Toro nel vostro settore della casa, della famiglia, indica che è un’ottima giornata per organizzare una riunione con le persone cari. Che si tratti di un invito agli amici o di una festa in famiglia, stare in loro compagnia sarà piacevole, avrà il potere di attenuare ansie e tensioni, trascorrerete bei momenti.

Oroscopo domani Acquario di sabato 23 aprile: amore

In coppia: con il partner il dialogo è costruttivo, non ci sono discussioni e insieme cambiate ciò che non va nella relazione.

Soli: potere di seduzione irresistibile, lo utilizzerete per catturare l’attenzione degli altri. Potete conquistare con uno schioccar di dita!