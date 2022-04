Oroscopo domani 23 aprile 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: l’atmosfera non è al top, circola un po’ di malumore (il vostro). Evitate il dialogo, siete parecchio ostinati. Rilassatevi! Soli: non vi sentite in forma e a tutto pensate tranne che all’amore. Fare una lunga passeggiata nella natura oggi è la cosa migliore. . Oroscopo domani sabato 23 aprile 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): mantenere alta la concentrazione Oroscopo domani sabato 23 aprile Vergine umore

Con la Luna in Acquario non è un fine settimana di totale relax: dovrete concentrarvi su alcuni problemi da risolvere, su compiti e commissioni personali che avete rimandato. Un evento imprevisto, inoltre, potrebbe sconvolgere le vostre abitudini e il fatto destabilizzarvi un po’. Mantenete alta la concentrazione e vi accorgerete che in questo modo qualsiasi questione sarà più facile da gestire.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di sabato 23 aprile 2022

In coppia: avete messo in conto una giornata romantica ma probabilmente dovrete rivedere il programma! Mantenete la calma… Soli: un po’ irritati, stressati, con questo stato d’animo è difficile pensare all’amore! Oroscopo domani sabato 23 aprile 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): concedetevi il relax Oroscopo di domani sabato 23 aprile 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore

Cercate di non essere eccessivamente duri nei vostri confronti e concedetevi piccoli momenti di relax. La dissonanza Mercurio-Saturno punta i riflettori sulla vostra autostima e voi potreste essere molto critici con voi stessi. In questo caso mettete uno stop e impegnate le energie in qualche attività che vi piace. In serata, con la dissonanza Luna-Urano, se con le persone care non volete discutere, dovrete mostrarvi pazienti.