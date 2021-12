E’ una giornata in cui potrebbe arrivare un riconoscimento tanto atteso o l’attenzione che desiderate da tempo. Potete fare ciao ciao con la manina ai fastidi che avete vissuto il mese scorso: ora state entrando in un periodo più calmo. Chi di recente vi ha criticato ora non riesce a trovare parole sufficienti per lodarvi. Accoglierete i complimenti alla lettera! Non c’è niente di sbagliato nell’essere orgogliosi di voi stessi.

Oroscopo domani Gemelli di giovedì 23 dicembre: amore