Oroscopo domani 23 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: c’è un clima di rinnovamento. Allegri/e e sicuri di voi, seducete la persona amata che è totalmente affascinata. Soli: grazie alla disinvoltura e la naturalezza attirate l’attenzione. Le persone saranno conquistate dalla spontaneità che fa parte del vostro fascino. . Oroscopo domani giovedì 23 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): è il momento di agire Oroscopo domani giovedì 23 dicembre Vergine umore

Sicuramente state andando avanti con i preparativi in vista delle feste ma circola una certa tensione interiore, un po’ di frustrazione che non vi abbandona. Forse non siete soddisfatti del lavoro o di un altro aspetto della vostra vita. In questo caso è il momento di agire. Anche se ora non potrete fare molto, intanto stabilite cosa avete intenzione di fare. Tenete a mente un obiettivo o un risultato e rendetelo la vostra priorità assoluta.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di giovedì 23 dicembre 2021 In coppia: vedete solo difetti del partner. Anziché dare nuovo slancio alla relazione fate notare i lati negativi. Per uscire da questa fase complicata, dovrete fare qualche sforzo. Soli: per incontrare nuove persone dovete uscire! E’ così che avrete la possibilità di trovare l’amore. Oroscopo domani giovedì 23 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): dire ciò che pensate Oroscopo di domani giovedì 23 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Mercurio sosta ancora nel vostro segno e non forma più aspetti con altri pianeti. Il che comunque non vi impedirà di dire quello che pensate e a volte senza indossare i guanti di velluto. Agli occhi degli altri potreste sembrare duri ma è il prezzo da pagare quando si è franchi, giusti e sinceri. In ogni caso, un consiglio astrale: cercate di addolcire ciò che avete intenzione di dire così da non ferire l’interlocutore che probabilmente sarà un familiare.